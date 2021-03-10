Birkaç yıl önce Washington Üniversitesi'nden bir araştırma ekibinin eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yüzünün dijital ortamda taklit edildiği bir videoyla gündeme gelen "deepfake" teknolojisi, geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısının ünlü oyuncu Tom Cruise'un yüzünü kopyaladığı videoları yayınlamasıyla yeniden konuşulmaya başladı.

(TOM CRUISE VE DEEPFAKE)

SON DERECE GERÇEKÇİ

Mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü olarak tanımlanan "deepfake" teknolojisinin, Cruise videolarıyla birlikte son derece gerçekçi bir noktaya geldiği görüldü. Yapay zekâ yardımıyla bir kişinin görüntüsünün ve sesinin dijital ortamda oluşturulmasına imkân veren "deepfake" teknolojisi sunabileceği imkânların yanında bazı endişeleri de beraberinde getiriyor.