Avrupa'da yükselen İslamofobik olayların arkasındaki kirli plan! "Avrupa İslâm'ı oluşturulmak isteniyor"

İslam düşmanlığının politikacılar eliyle körüklendiği Avrupa'da, Müslümanların endişesi her geçen gün artıyor. Pek çok cami saldırıya uğrarken, bölgede dini hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasalar da birer birer devreye sokuluyor. Avrupa'daki İslamofobik eylemlerin perde arkasında yaşananları İnsan Hakları Avukatı Yasir Luati A Haber'e yorumladı. Luati "Fransa'da sömürgeci bir bakış açısı var. Müslümanlara şu anda böyle bir bakış açısı var. Fransa Müslümanların kendilerini savunamayacak bir zemin hazırlamanın girişiminde! Burada terörizmle değil öncelikle Müslüman mı değil mi diye araştırıyorlar. Meselenin asıl özü terörizme değil de Müslüman mı değil mi onu araştırıyorlar! Bu çok kötü bir şey" ifadelerini kullandı.