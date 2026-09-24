Otomobil alım satımında yeni vurgun: "Güvenli kapora" tuzağı
İkinci el otomobil satışlarında dolandırıcıların yeni “güvenli kapora” tuzağı ortaya çıktı. Araç sahiplerini arayan şüpheliler, kaporayı güvenli ödeme yöntemiyle göndereceklerini söyleyerek satıcıları yönlendirmeye çalışıyor. Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncular, “Güvenli kapora diye bir sistem yok” diyerek ruhsat sahibinin mutlaka teyit edilmesi gerektiğini belirtti. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, dolandırıcılık yöntemini anlattı.
İkinci el araç alım-satımında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi'ni suistimal eden dolandırıcılar, bu kez "Güvenli Kapora" tuzağıyla sahneye çıktı. İlan veren araç sahiplerini arayıp "Kaporanızı güvenli ödeme yöntemiyle göndereceğiz" diyerek yönlendiren sahtekarlar, satıcılara para vermek yerine onların hesaplarından para çekmeye çalıştı. Uzmanlar "Güvenli kapora diye bir sistem yok" diyerek vatandaşları uyarırken, yeni dolandırıcılık yönteminin perde arkasını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
"GÜVENLİ KAPORA DİYE BİR SİSTEM YOK"
Otomobil alım satımında dolandırıcılıkların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu tutulsa da sahtekarlar yeni bir açık yaratmaya çalışıyor. Araç sahiplerine kapora ödeme bahanesiyle yaklaşan dolandırıcılar, satıcının hesabına para göndermek yerine kendi hesaplarına para aktarılmasını sağlayacak adımlar atıyor. Sistemin adını kullanarak vatandaşları kandırmaya çalışan şebekelere karşı uyarıda bulunan Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncular, "Araç alım satımlarında Güvenli Ödeme Sistemi var ama özellikle belirtiyorum; Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden güvenli ödeme kapora diye herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.
"CEBİNİZDEN PARA ÇIKMAYACAK" YALANIYLA HESAP BOŞALTIYORLAR
Vurgunun işleyişine dikkat çeken A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, internete ilan koyan bir araç sahibinin başına gelenleri aktardı. Aracı gözüne kestiren dolandırıcıların, araç sahibini arayarak "Kaporanızı güvenli ödeme yöntemiyle göndereceğiz" dediklerini belirten Vural, sahtekarların notere gittikten sonra satıcıyı yeniden aradığını kaydetti. Dolandırıcıların araç sahibine, "Benimle aynı işlemleri yapmanız gerekiyor, ancak cebinizden veya banka hesabınızdan kesinlikle para eksilmeyecek" şeklinde telkinde bulunduğunu belirten Vural, durumun bir tuzak olduğunu anlayan araç sahibinin dolandırılmaktan son anda kurtularak doğrudan polise başvurduğunu söyledi. Yaşanan bu tuzaklarda parasını kaptıran satıcıların ise parayı geri alabilmek adına mahkemeye başvurmaktan başka çaresi kalmıyor.
"RUHSAT SAHİBİNİ MUTLAKA TEYİT EDİN"
Kapora işlemlerinde aracı kurum veya şahıslara gerek olmadığının altını çizen Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncular, "Güvenli ödeme kapora sistemi adı altında herhangi bir ödeme sistemi yok. Kaporanızı gönderecekseniz bile ruhsat sahibini teyit edin. Alıcı hesabıyla sizin gönderdiğiniz paranın aynı kişi olduğunu teyit ettikten sonra herhangi bir kanala, keza noter, keza banka ya da başka üçüncü şahıslara bu konuda ihtiyaç yok. Bu şekilde kapora gönderirlerse kendilerini bir şekilde daha garantiye almış olurlar" sözleriyle vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı.
İşlemin ardından sürecin vakit kaybedilmeden tamamlanması gerektiğini vurgulayan Erkoyuncular, "Kapora gönderdikten sonra bir an önce aracı görmek için araç başına gidin, ekspertizini yaptırın. Kaporanın amacı şudur zaten; yani 'Ben bu araç bahsettiğiniz haiz özelliklere sahipse bu araca talibim' demektir" diyerek sözlerini noktaladı.