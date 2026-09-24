Otomobil alım satımında yeni vurgun: "Güvenli kapora" tuzağı

İkinci el araç alım-satımında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi'ni suistimal eden dolandırıcılar, bu kez "Güvenli Kapora" tuzağıyla sahneye çıktı. İlan veren araç sahiplerini arayıp "Kaporanızı güvenli ödeme yöntemiyle göndereceğiz" diyerek yönlendiren sahtekarlar, satıcılara para vermek yerine onların hesaplarından para çekmeye çalıştı. Uzmanlar "Güvenli kapora diye bir sistem yok" diyerek vatandaşları uyarırken, yeni dolandırıcılık yönteminin perde arkasını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

"GÜVENLİ KAPORA DİYE BİR SİSTEM YOK"

Otomobil alım satımında dolandırıcılıkların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu tutulsa da sahtekarlar yeni bir açık yaratmaya çalışıyor. Araç sahiplerine kapora ödeme bahanesiyle yaklaşan dolandırıcılar, satıcının hesabına para göndermek yerine kendi hesaplarına para aktarılmasını sağlayacak adımlar atıyor. Sistemin adını kullanarak vatandaşları kandırmaya çalışan şebekelere karşı uyarıda bulunan Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncular, "Araç alım satımlarında Güvenli Ödeme Sistemi var ama özellikle belirtiyorum; Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden güvenli ödeme kapora diye herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.