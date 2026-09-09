Morgan Super 3 Türkiye’de: Üç tekerlekli İngiliz efsanesi Yeniköy Motors güvencesiyle Türkiye yollarında

İngiliz otomotiv markası Morgan’ın ikonik üç tekerlekli modeli Morgan Super 3, Türkiye’de otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

Morgan'ın köklü üç tekerlekli araç mirasını modern tasarım ve güncel mühendislikle yeniden yorumlayan Super 3, sıra dışı tasarımı ve sürüş karakteriyle geleneksel spor otomobillerden ayrılıyor. Havacılık dünyasından ilham alan çizgileri, açık kokpiti ve yalnızca üç tekerlekli yapısıyla Super 3; otomobilden çok, sürücüsüne doğrudan ve benzersiz bir sürüş deneyimi sunan bir yaşam tarzı otomobili olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 635 kg ağırlığındaki Morgan Super 3, 1,5 litrelik Ford motorundan güç alıyor. 186 bhp/ton güç-ağırlık oranıyla performans odaklı karakterini ortaya koyan model, sürüş deneyimini elektronik yardımcıların ötesine taşıyarak sürücü ile yol arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor.

Türkiye'de Morgan markasının yetkili distribütörlüğünü Yeniköy Motors yürütüyor. Morgan Türkiye, İstanbul Yeniköy ve İzmir Folkart'taki showroomlarıyla otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

Super 3'ün Türkiye'ye gelişi, Morgan'ın kendine özgü tasarım anlayışını ve el işçiliği geleneğini Türkiye'de daha geniş bir otomobil tutkunu kitlesiyle buluşturması açısından daha da dikkat çekiyor. Morgan Super 3, alışılmış otomobil tanımının dışında bir deneyim arayanlar için

Türkiye yollarında yeni ve oldukça farklı bir seçenek sunuyor.

Üç tekerlek. Sınırsız karakter. Saf Morgan.

MORGAN MOTOR COMPANY HAKKINDA

1909 yılından bu yana spor otomobillerini el işçiliğiyle üreten Morgan Motor Company, dünyanın en saygın coachbuilder otomobil üreticilerinden biridir. Geleneksel zanaatkârlık ile modern teknolojiyi özgün bir biçimde bir araya getiren marka, her Morgan otomobilini sipariş üzerine ve büyük ölçüde elde üretmektedir. Morgan'ın tarihî üretim merkezi, İngiltere'nin Worcestershire bölgesindeki Malvern Link, Pickersleigh Road'da yer almakta olup, dünyada Morgan otomobillerinin üretildiği tek tesis olma özelliğini taşımaktadır.

Kırmızı tuğlalı tarihî yapılardan oluşan bu merkezde Morgan spor otomobilleri; kül ağacı, alüminyum ve deri olmak üzere üç temel unsur etrafında, kuşaklar boyunca aktarılan ustalıkla şekillendirilir. Her bir otomobil kendine özgü karakteriyle miras, yenilik ve ileri teknolojiyi aynı potada buluştururken, Morgan'ın güncel model gamında Super 3, Plus Four ve Supersport yer almaktadır. Analog sürüş karakteriyle öne çıkan Morgan otomobilleri, hangi model tercih edilirse edilsin, her yolculuğu gerçek ve özel bir sürüş deneyimine dönüştürür.

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