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Togg'dan ağustosa özel finansman desteği: Faizsiz kredi ve Trugo indirimi bir arada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Togg'dan ağustosa özel finansman desteği: Faizsiz kredi ve Trugo indirimi bir arada

Togg, ağustos ayına özel bireysel ve filo müşterilerini kapsayan yeni finansman kampanyasını duyurdu. T10F ve T10X modellerinde 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, uzun vadede ise 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor. Kampanyada kredi tutarları ve vade seçenekleri araç versiyonuna göre değişiyor.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ağustos ayına özel yeni finansman kampanyasını açıkladı. Hem bireysel hem de filo alımlarını kapsayan kampanya kapsamında T10F ve T10X modellerinde yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunulurken, uzun vadeli kredi kullanacak müşteriler için de 3 aya kadar ödeme erteleme imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında kredi tutarları, araç versiyonuna ve tercih edilen finansman modeline göre farklılık gösteriyor.

Togg, ağustos ayına özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. (X)Togg, ağustos ayına özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. (X)

T10F İÇİN 1 MİLYON TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

Bireysel müşterilere yönelik kampanyada T10F V2 versiyonu için 1 milyon TL, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Bu pakette aylık ödeme tutarı 83 bin 334 TL olarak açıklandı. T10F 4More versiyonunu tercih eden kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin TL'ye kadar 10 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansmandan yararlanabiliyor. Bu seçenekte aylık ödeme 150 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Uzun vadeli kredi kullanmak isteyenler için ise farklı alternatifler de yer alıyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Aylık Ödeme
T10F V2 1.000.000 TL 12 ay %0 83.334 TL
T10F 4More 1.500.000 TL 10 ay %0 150.000 TL
T10F V2 1.700.000 TL 48 ay %2,95 78.008 TL
T10F V1 1.300.000 TL 48 ay %2,95 59.653 TL
T10F 4More 1.500.000 TL 36 ay %2,95 77.527 TL

Uzun vadeli kredilerde 3 ay ödeme erteleme seçeneği bulunuyor. (X)Uzun vadeli kredilerde 3 ay ödeme erteleme seçeneği bulunuyor. (X)

T10X'TE 800 BİN TL FAİZSİZ DESTEK

T10X modeli için hazırlanan bireysel kampanyada ise V2 versiyonunda 800 bin TL, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme 66 bin 667 TL olarak hesaplanıyor. T10X 4More versiyonunda ise 1 milyon 500 bin TL'lik 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi desteği bulunuyor.

Bunun yanında daha uzun vadeyi tercih eden kullanıcılar için yüzde 2,95 faiz oranıyla farklı finansman seçenekleri de kampanyaya dahil edildi.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Aylık Ödeme
T10X V2 800.000 TL 12 ay %0 66.667 TL
T10X 4More 1.500.000 TL 10 ay %0 150.000 TL
T10X V2 1.700.000 TL 48 ay %2,95 78.008 TL
T10X V1 1.300.000 TL 48 ay %2,95 59.653 TL
T10X 4More 1.500.000 TL 36 ay %2,95 77.527 TL

Filo müşterileri için de özel finansman seçenekleri hazırlandı. (A Haber Grafik Ekibi)Filo müşterileri için de özel finansman seçenekleri hazırlandı. (A Haber Grafik Ekibi)

FİLO ALIMLARINA DA ÖZEL DESTEK

Togg, yalnızca bireysel kullanıcıları değil, filo müşterilerini de kapsayan ayrı bir finansman paketi hazırladı. Filo alımlarında;

  • T10F V2 için 1 milyon TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,
  • T10F 4More için 1 milyon 500 bin TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,
  • T10X V2 için 800 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,
  • T10X 4More için 1 milyon 500 bin TL, 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi

seçenekleri sunuluyor.

T10X ve T10F modelleri kampanya kapsamına alındı. (A Haber Foto Arşivi)T10X ve T10F modelleri kampanya kapsamına alındı. (A Haber Foto Arşivi)

KAMPANYA HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?

Togg'un paylaştığı bilgilere göre kampanya sınırlı sayıda araç için uygulanıyor. Bireysel finansman desteği T10F V2, T10X V2 ile belirlenen 4More versiyonlarını kapsarken, filo kampanyası da yine belirlenen araçlarla sınırlı tutuluyor.

Şirket ayrıca kredilendirilebilecek toplam tutarın araç fiyatına ve bankanın değerlendirmesine göre değişebileceğini belirtiyor.

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