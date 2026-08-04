Togg'dan ağustosa özel finansman desteği: Faizsiz kredi ve Trugo indirimi bir arada
Togg, ağustos ayına özel bireysel ve filo müşterilerini kapsayan yeni finansman kampanyasını duyurdu. T10F ve T10X modellerinde 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, uzun vadede ise 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor. Kampanyada kredi tutarları ve vade seçenekleri araç versiyonuna göre değişiyor.
Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ağustos ayına özel yeni finansman kampanyasını açıkladı. Hem bireysel hem de filo alımlarını kapsayan kampanya kapsamında T10F ve T10X modellerinde yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunulurken, uzun vadeli kredi kullanacak müşteriler için de 3 aya kadar ödeme erteleme imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında kredi tutarları, araç versiyonuna ve tercih edilen finansman modeline göre farklılık gösteriyor.
T10F İÇİN 1 MİLYON TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ
Bireysel müşterilere yönelik kampanyada T10F V2 versiyonu için 1 milyon TL, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Bu pakette aylık ödeme tutarı 83 bin 334 TL olarak açıklandı. T10F 4More versiyonunu tercih eden kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin TL'ye kadar 10 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansmandan yararlanabiliyor. Bu seçenekte aylık ödeme 150 bin TL seviyesinde bulunuyor.
Uzun vadeli kredi kullanmak isteyenler için ise farklı alternatifler de yer alıyor.
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz
|Aylık Ödeme
|T10F V2
|1.000.000 TL
|12 ay
|%0
|83.334 TL
|T10F 4More
|1.500.000 TL
|10 ay
|%0
|150.000 TL
|T10F V2
|1.700.000 TL
|48 ay
|%2,95
|78.008 TL
|T10F V1
|1.300.000 TL
|48 ay
|%2,95
|59.653 TL
|T10F 4More
|1.500.000 TL
|36 ay
|%2,95
|77.527 TL
T10X'TE 800 BİN TL FAİZSİZ DESTEK
T10X modeli için hazırlanan bireysel kampanyada ise V2 versiyonunda 800 bin TL, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme 66 bin 667 TL olarak hesaplanıyor. T10X 4More versiyonunda ise 1 milyon 500 bin TL'lik 10 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi desteği bulunuyor.
Bunun yanında daha uzun vadeyi tercih eden kullanıcılar için yüzde 2,95 faiz oranıyla farklı finansman seçenekleri de kampanyaya dahil edildi.
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz
|Aylık Ödeme
|T10X V2
|800.000 TL
|12 ay
|%0
|66.667 TL
|T10X 4More
|1.500.000 TL
|10 ay
|%0
|150.000 TL
|T10X V2
|1.700.000 TL
|48 ay
|%2,95
|78.008 TL
|T10X V1
|1.300.000 TL
|48 ay
|%2,95
|59.653 TL
|T10X 4More
|1.500.000 TL
|36 ay
|%2,95
|77.527 TL