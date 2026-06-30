Trafik sigortasında yeni dönem bugün başladı: Değer kaybı ve hasar başvurusu nasıl yapılacak?

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası düzenlemesi, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni dönemle birlikte hasar ödemelerinden değer kaybına, tazminat kurallarından dijital bildirimlere kadar pek çok kritik başlıkta köklü değişiklikler yapılacak. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen'in konuğu olan Sigorta Uzmanı Tahsin Aydın, sürücülerin merak ettiği tüm detayları ve yeni kuralların getireceği kolaylıkları canlı yayında anlattı.

DEĞER KAYBI ÖDEMELERİNDE ARACI DÖNEMİ BİTİYOR

Yeni düzenlemenin vatandaşın lehine olduğunu vurgulayan Sigorta Uzmanı Tahsin Aydın, "Trafik sigortalarımızın genel şartlarında yeniliğe gidildi ve 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe alınacak. En önemli konulardan bir tanesi değer kaybı ödemeleriydi. Geçmiş dönemde değer kaybı başvuruları aracı kanalıyla yapılıyordu ve bir bilgi kirliliğiyle beraber mağduriyetler yaşanabiliyordu. Artık aynı hasar ödemesi gibi değer kaybı ödemeleri de sigorta şirketleri tarafından doğrudan sigortalıların banka hesaplarına yatırılacak. Herhangi bir aracı kurumun haksız kazanç sağlaması gibi bir durum söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI ESAS ALINACAK Hasar onarımlarında parça seçimi konusuna açıklık getiren Aydın, "Orijinal parça kullanımı sigorta şirketleri tarafından esas alındı. Ancak sigortalının yazılı rızası varsa eşdeğer parça veya onarımı mümkün olan parçalar da kullanılabilecek. Burada yazılı şart ön talep olarak oluşturuluyor" sözleriyle süreci aktardı.

BAKIM GİDERLERİ SİGORTA KAPSAMINA ALINDI

Bedeni tazminat haklarında kapsamın genişletildiğini belirten Tahsin Aydın, "Sigortalıların iş göremezlik durumlarında geçici ve sürekli olarak ortaya çıkan bakım ve bakıcı giderleri muallakta kalan konulardı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu konu netlik kazandı. Bakım giderleri, geçici ve sürekli iş göremezlik durumlarında artık sigorta şirketleri tarafından ödenecek" şeklinde konuştu.