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Trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyonu geçti: Türkiye’de en çok hangi marka tercih edildi?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mayıs 2026’da trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıtı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 düştü. Otomobil ve motosiklet yine listenin zirvesinde yer alırken yılın ilk beş ayında elektrikli ve hibrit araçların payındaki yükseliş dikkat çekti.

Türkiye'de motorlu kara taşıtı pazarında yavaşlama sinyalleri güçleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs 2026'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 159 bin 623 olarak gerçekleşti. Bu rakam hem bir önceki aya göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüşe işaret etti. Buna karşın elektrikli ve hibrit araçların yeni kayıtlar içindeki ağırlığı artmaya devam etti.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,1 azaldı. (Fotoğraf: A Haber)Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,1 azaldı. (Fotoğraf: A Haber)

MAYISTA 159 BİN 623 TAŞIT TRAFİĞE ÇIKTI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 159 bin 623 taşıtın;

  • Yüzde 47,5'i otomobil,
  • Yüzde 37,2'si motosiklet,
  • Yüzde 11,0'i kamyonet,
  • Yüzde 1,7'si traktör,
  • Yüzde 1,6'sı kamyon,
  • Yüzde 0,5'i minibüs,
  • Yüzde 0,4'ü otobüs,
  • Yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Böylece otomobil ve motosikletler, yeni kayıtların yaklaşık yüzde 85'ini oluşturdu.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ TÜM SINIFLARA YAYILDI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,3 azaldı. En sert gerileme özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Bu kategoride düşüş oranı yüzde 38,3'e ulaştı. Minibüste yüzde 27,2, kamyon ve otobüste yüzde 23,9, traktörde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 16,8, motosiklette yüzde 15,2 ve otomobilde yüzde 7,4 düşüş kaydedildi. Veriler, taşıt pazarındaki yavaşlamanın yalnızca belirli segmentlerle sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Yılın ilk beş ayında taşıt kayıtları gerilerken trafikteki toplam araç sayısı artmaya devam etti. (Fotoğraf: TÜİK)Yılın ilk beş ayında taşıt kayıtları gerilerken trafikteki toplam araç sayısı artmaya devam etti. (Fotoğraf: TÜİK)

GEÇEN YILIN AYIN AYINA GÖRE DAHA FAZLA DÜŞÜŞ

Mayıs 2025 ile karşılaştırıldığında tablo daha dikkat çekici. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 24,1 geriledi. Özellikle motosiklet ve traktör kayıtlarındaki sert düşüş dikkat çekti.

Taşıt Türü Değişim
Traktör -%50,9
Minibüs -%42,4
Motosiklet -%37,0
Kamyon -%22,6
Otomobil -%12,9
Otobüs -%3,9
Özel amaçlı -%3,8
Kamyonet -%2,0

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı mayıs sonunda 34,3 milyonu aştı. (Fotoğraf: TÜİK)Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı mayıs sonunda 34,3 milyonu aştı. (Fotoğraf: TÜİK)

TÜRKİYE'DE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 34,3 MİLYONU GEÇTİ

Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 361 bin 85'e ulaştı. Toplam araç parkının dağılımı şöyle gerçekleşti:

  • Otomobil: %51,8
  • Motosiklet: %21,4
  • Kamyonet: %14,5
  • Traktör: %6,8
  • Kamyon: %3,0
  • Minibüs: %1,6
  • Otobüs: %0,6
  • Özel amaçlı taşıtlar: %0,3

Her iki araçtan birinden fazlasının otomobil olması, Türkiye yollarındaki baskın araç tipinin değişmediğini ortaya koydu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araçlar içinde otomobil ve motosikletler ilk sıralarda yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araçlar içinde otomobil ve motosikletler ilk sıralarda yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)

BİR AYDA 752 BİN ARAÇ EL DEĞİŞTİRDİ

Mayıs ayında noter işlemleriyle devri yapılan taşıt sayısı 752 bin 150 oldu. El değiştiren araçların dağılımında da otomobiller açık ara önde yer aldı:

  • Otomobil: %66,9
  • Kamyonet: %14,5
  • Motosiklet: %11,6
  • Traktör: %3,0
  • Kamyon: %1,9
  • Minibüs: %1,5
  • Otobüs: %0,4
  • Özel amaçlı taşıtlar: %0,2

Sıfır araç satışlarındaki yavaşlamaya rağmen ikinci el piyasasının hareketliliğini koruduğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en yüksek paya sahip marka oldu. (Fotoğraf: A Haber)Trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en yüksek paya sahip marka oldu. (Fotoğraf: A Haber)

EN ÇOK HANGİ OTOMOBİL MARKALARI TERCİH EDİLDİ?

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 75 bin 851 otomobil arasında en yüksek pay Renault'a ait oldu. Markaların payları şu şekilde sıralandı:

  • Renault – %16,4
  • Volkswagen – %10,3
  • Hyundai – %7,5
  • Toyota – %6,7
  • Peugeot – %5,7
  • TOGG – %5,2
  • Skoda – %4,9
  • Fiat – %4,8
  • Opel – %3,9
  • Citroen – %3,8

Listede yerli üretici TOGG'un yüzde 5,2'lik payla ilk sıralarda bulunması dikkat çekti.

Yılın ilk beş ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 geriledi. (Fotoğraf: A Haber)Yılın ilk beş ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 geriledi. (Fotoğraf: A Haber)

İLK BEŞ AYDA KAYITLAR AZALDI

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 azalarak 767 bin 999 oldu. Aynı dönemde:

  • Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 19,5 artarak 22 bin 837'ye yükseldi.
  • Trafikteki toplam taşıt sayısındaki net artış ise 745 bin 162 olarak gerçekleşti.

Bu rakamlar, yeni kayıtların azalmasına rağmen araç parkının büyümeye devam ettiğini gösterdi.

Yeni araç kayıtlarında benzinli modeller ilk sırada yer alırken hibrit araçların payı yükseldi. (Fotoğraf: A Haber)Yeni araç kayıtlarında benzinli modeller ilk sırada yer alırken hibrit araçların payı yükseldi. (Fotoğraf: A Haber)

YENİ ARAÇLARDA BENZİN İLK SIRADA

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 otomobilin yakıt türlerine bakıldığında:

  • Benzinli: %40,7
  • Hibrit: %32,2
  • Elektrikli: %18,4
  • Dizel: %7,8
  • LPG: %0,9

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,4'e ulaşırken hibrit araçlar da yüzde 32,2 ile güçlü bir konum elde etti.

Mayıs ayında 752 binden fazla taşıtın devri gerçekleşirken otomobiller ilk sırada yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)Mayıs ayında 752 binden fazla taşıtın devri gerçekleşirken otomobiller ilk sırada yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)

EN ÇOK HANGİ MOTOR HACMİ TERCİH EDİLDİ?

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin:

  • %32,7'si 1300 cc ve altı,
  • %16,1'i 1401-1500 cc,
  • %13,3'ü 1501-1600 cc,
  • %9,9'u 1301-1400 cc,
  • %8,7'si 1601-2000 cc,
  • %0,9'u ise 2001 cc ve üzeri motor hacmine sahip oldu.

Veriler, düşük motor hacimli araçların tercih edilmeye devam ettiğini gösterdi.

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerde gri renk tercihi ilk sıradaki yerini korudu. (Fotoğraf: A Haber)Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerde gri renk tercihi ilk sıradaki yerini korudu. (Fotoğraf: A Haber)

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİL RENGİ HALA GRİ

Peki sürücüler en çok hangi rengi tercih ediyor? Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 160 bin 405'i gri renkli oldu. Bu da toplamın yüzde 41,9'una karşılık geldi. Renk tercihleri şöyle sıralandı:

  • Gri: %41,9
  • Beyaz: %25,6
  • Siyah: %11,6
  • Mavi: %9,9
  • Yeşil: %5,6
  • Kırmızı: %3,4
  • Kahverengi: %1,3
  • Turuncu: %0,4
  • Sarı: %0,3
  • Diğer: %0,1

Gri ve beyaz renklerin toplam payı yüzde 67,5'e ulaşarak pazardaki hakimiyetini sürdürdü.

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