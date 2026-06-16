Trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyonu geçti: Türkiye’de en çok hangi marka tercih edildi?
Mayıs 2026’da trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıtı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 düştü. Otomobil ve motosiklet yine listenin zirvesinde yer alırken yılın ilk beş ayında elektrikli ve hibrit araçların payındaki yükseliş dikkat çekti.
Türkiye'de motorlu kara taşıtı pazarında yavaşlama sinyalleri güçleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs 2026'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 159 bin 623 olarak gerçekleşti. Bu rakam hem bir önceki aya göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüşe işaret etti. Buna karşın elektrikli ve hibrit araçların yeni kayıtlar içindeki ağırlığı artmaya devam etti.
MAYISTA 159 BİN 623 TAŞIT TRAFİĞE ÇIKTI
Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 159 bin 623 taşıtın;
- Yüzde 47,5'i otomobil,
- Yüzde 37,2'si motosiklet,
- Yüzde 11,0'i kamyonet,
- Yüzde 1,7'si traktör,
- Yüzde 1,6'sı kamyon,
- Yüzde 0,5'i minibüs,
- Yüzde 0,4'ü otobüs,
- Yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.
Böylece otomobil ve motosikletler, yeni kayıtların yaklaşık yüzde 85'ini oluşturdu.
AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ TÜM SINIFLARA YAYILDI
Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,3 azaldı. En sert gerileme özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Bu kategoride düşüş oranı yüzde 38,3'e ulaştı. Minibüste yüzde 27,2, kamyon ve otobüste yüzde 23,9, traktörde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 16,8, motosiklette yüzde 15,2 ve otomobilde yüzde 7,4 düşüş kaydedildi. Veriler, taşıt pazarındaki yavaşlamanın yalnızca belirli segmentlerle sınırlı kalmadığını gösteriyor.
GEÇEN YILIN AYIN AYINA GÖRE DAHA FAZLA DÜŞÜŞ
Mayıs 2025 ile karşılaştırıldığında tablo daha dikkat çekici. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 24,1 geriledi. Özellikle motosiklet ve traktör kayıtlarındaki sert düşüş dikkat çekti.
|Taşıt Türü
|Değişim
|Traktör
|-%50,9
|Minibüs
|-%42,4
|Motosiklet
|-%37,0
|Kamyon
|-%22,6
|Otomobil
|-%12,9
|Otobüs
|-%3,9
|Özel amaçlı
|-%3,8
|Kamyonet
|-%2,0