Trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyonu geçti: Türkiye’de en çok hangi marka tercih edildi?

Türkiye'de motorlu kara taşıtı pazarında yavaşlama sinyalleri güçleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs 2026'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 159 bin 623 olarak gerçekleşti. Bu rakam hem bir önceki aya göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüşe işaret etti. Buna karşın elektrikli ve hibrit araçların yeni kayıtlar içindeki ağırlığı artmaya devam etti.