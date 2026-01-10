Türkiye'de elektrik otomobil satışlarında değişmeyen lider Togg

Togg, iki modeliyle geçen yıl toplam 39 bin 20 satışla Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası olurken, onu 31 bin 509'la Tesla ve 19 bin 679'la BYD izledi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTIYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları 2025'in ocak-aralık döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,97 yükselerek 283 bin 904 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 509 bin 217 benzinli otomobil, 295 bin 378 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 80 bin 346, otogazlı otomobil satış sayısı ise 7 bin 595 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 189 bin 868 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde, 2025'te elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 17,7'lik pazar payıyla 191 bin 960'a yükseldi. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.)