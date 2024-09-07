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Satılan her üç elektrikli araçtan biri Togg! Rakipleri solladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:29 Güncelleme: 07.09.2024 12:33
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Satılan her üç elektrikli araçtan biri Togg! Rakipleri solladı

Türkiye elektrikli otomobil pazarında yerli ve milli gururumuz Togg yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirdiği 14 bin 849 adet satış ve yüzde 31,57 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'de satılan her üç araçtan biri Togg olurken T10X modeli en yakın rakibine 10 bin fark attı. İşte detaylar...

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