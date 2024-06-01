Tesla’da Kritik Hata! Emniyet Kemeri Uyarıları Suskun Kalıyor, 125 Bin Araç Geri Çağrılıyor!

Tesla ne yapacak?

Tesla, bu sorunu çözmek için iki aşamalı bir plan hazırlıyor:

Sensör değişimi: İlk aşamada, hatalı sensörler ücretsiz olarak değiştirilecek. Bu işlem, Tesla yetkili servislerinde gerçekleştirilecek.

Yazılım güncellemesi: Haziran ayında ise, hatalı emniyet kemeri uyarı sistemini düzelten bir over-the-air (OTA) güncellemesi yayınlanacak. Bu güncelleme, tüm etkilenen araçlara otomatik olarak yüklenecek.