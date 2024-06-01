Tesla'da Kritik Hata! Emniyet Kemeri Uyarıları Suskun Kalıyor, 125 Bin Araç Geri Çağrılıyor!
Tesla'da emniyet kemeri sensörlerinde kritik bir hata tespit edildi! Hatalı sensörler, sürücülerin emniyet kemeri takmadığı durumlarda uyarı vermeyerek kaza riskini artırıyor. Bu nedenle Tesla, 125 bin 227 Model S, Model X, Model 3 ve Model Y aracını geri çağırıyor.
Emniyet kemeri uyarıları suskun kalıyor! Tesla, kritik bir hata nedeniyle 125 bin 227 aracını geri çağırıyor. Bu geri çağırma, Tesla'nın son dönemdeki en kapsamlı geri çağırma işlemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Peki, bu geri çağırma neden yapılıyor?
Sorun, Tesla'nın emniyet kemeri sensörlerinde yatıyor. Sensörler, sürücülerin emniyet kemeri takmadığı durumlarda uyarı verme görevi görüyor. Ancak, bazı araçlarda bu sensörlerin hatalı olduğu ve uyarıların etkinleşmediği tespit edildi. Bu durum, kaza anında yaralanma riskini artırabilecek düzeyde kritik bir hata olarak nitelendiriliyor.
Hangi modeller geri çağrılıyor?
Eğer aşağıdaki Tesla modellerinden birine sahipseniz, aracınız bu geri çağırmadan etkilenmiş olabilir:
2012-2024 Model S
2015-2024 Model X
2017-2023 Model 3
2020-2023 Model Y
Tesla ne yapacak?
Tesla, bu sorunu çözmek için iki aşamalı bir plan hazırlıyor:
Sensör değişimi: İlk aşamada, hatalı sensörler ücretsiz olarak değiştirilecek. Bu işlem, Tesla yetkili servislerinde gerçekleştirilecek.
Yazılım güncellemesi: Haziran ayında ise, hatalı emniyet kemeri uyarı sistemini düzelten bir over-the-air (OTA) güncellemesi yayınlanacak. Bu güncelleme, tüm etkilenen araçlara otomatik olarak yüklenecek.
Endişelenmeniz gerek var mı?
Eğer aracınız bu geri çağırmadan etkilenmişse, endişelenmenize gerek yok. Tesla, bu sorunu çözmek için gerekli adımları proaktif bir şekilde atıyor. Aracınızın güvende olduğundan emin olabilirsiniz.
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