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Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iptal mi edildi? Anayasa Mahkemesi ek MTV alınmasına ilişkin kararını açıkladı!

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iptal mi edildi? Anayasa Mahkemesi ek MTV alınmasına ilişkin kararını açıkladı!

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) beklenen haber geldi. İşte merak edilen sorunun cevabı…

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