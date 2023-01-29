4 bin otomobil Türkiye’ye doğru yola çıktı! Çin konsolosluğu sosyal medyadan duyurdu
Çip krizi nedeniyle sıfır otomobil üretiminde sorun yaşanırken, Çin'den Türkiye'ye doğru binlerce sıfır araç yola çıktı. Çin’in Türkiye’deki başkonsolosluğu, 4 bine yakın otomobilin Şanghay limanından Derince’ye doğru yola çıktığını bildirdi. Otomobillerin geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapan Chery'e ait olduğu tahmin ediliyor.
Koronovirüs salgını nedeniyle tüm dünyada kapanan fabrikalar ve sonrasında baş gösteren çip krizi nedeniyle otomobil üretiminde sorunlar yaşandı.
Arz tarafındaki bu düşüşe talepteki artış ve fırsatçılar da eklenince araba fiyatları tavan yaptı.
Pandemiyle başlayan ve savaşlar nedeniyle devam eden tedarik zinciri sorunlarıyla küresel çapta bulunurluk sorunu halen devam ediyor. Otomotiv sektöründe stokçuluk tartışmaları sürerken sıfır araç almak isteyenler bayilerde araç bulamıyor.
4 BİNE YAKIN ARAÇ ÇİN'DEN YOLA ÇIKTI
Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü sosyal medya hesabından Çin'den 4 bine yakın sıfır otomobilin Türkiye'ye doğru yola çıktığı bilgisini paylaştı. Şanghay Limanı'ndan gemiye yüklenen 4 bine yakın aracın Derince limanına geleceği belirtildi.
Dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapmıştı.Gemiye yüklenen arabaların Chery'e ait olduğu tahmin ediliyor.
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