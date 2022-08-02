Otomotiv satışları temmuzda arttı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayınladı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayınladı.
Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Temmuz 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak 410 bin 110 adet olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 7,9 azalarak 319 bin 313 ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,3 düşüşle 90 bin 797 adet oldu.
TEMMUZDA SATIŞLAR ARTTI
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adede yükseldi.
Temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 31 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 3,1 azalışla 11 bin 175 seviyesinde belirlendi.
Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 16,4 azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre 14,9, hafif ticari araç satışları da 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 azalış gösterdi.
EN ÇOK VERGİSİ DÜŞÜK OLANLAR TERCİH EDİLDİ
Ocak-temmuz döneminde pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki otomobiller oluşturdu.
C segmenti otomobiller 157 bin 778 adet ve yüzde 49,4'lük payla başı çekerken, B segmenti otomobiller 124 bin 376 adetle yüzde 39'luk pay aldı.
En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 39,6 ile SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,7 ile sedan, yüzde 21,6 ile hatchback (H/B) otomobiller takip etti.
SATILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 70,8'İ BENZİNLİ
Söz konusu dönemde satılan otomobillerin yüzde 70,8'ini benzinliler, yüzde 17,1'ini dizeller, yüzde 9,5'ini hibritler, yüzde 1,8'ini oto gazlı araçlar oluşturdu. Elektrikli otomobil satış adedi ise 2 bin 532 oldu.
Ocak-temmuz döneminde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 8,8 azalarak yüzde 88,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 43,5 azalarak yüzde 0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 31,1 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.
Satılan otomobillerin yüzde 77,1'ini otomatik şanzımanlı, yüzde 22,9'unu manuel şanzımanlı otomobiller oluşturdu.
VERGİ DİLİMLERİNE GÖRE SATIŞLAR
Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların yüzde 85,4'ü benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 80'lik vergi diliminde, yüzde 6,8'i benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 70'lik vergi diliminde yer aldı.
Hafif ticari araç pazarına gövde tipine göre bakıldığında, van gövde tipi yüzde 74,7'lik, kamyonet gövde tipi ise yüzde 13,5'lik pay aldı.
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