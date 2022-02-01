Tofaş Şahin 2022 model çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar olacak?

Bu arada 2022 model Tofaş Şahin elektrikli olarak üretilecek ve satışa da o şekilde çıkacak.

Elektrikli motor seçeneğiyle satışa çıkacak olan yeni nesil Tofaş Şahin için çalışmaların şimdiden başladığı bir diğer iddialar arasında.