Tofaş Şahin 2022 model çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar olacak?
Tofaş Şahin 2022 model çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar olacak? Tofaş Şahin 2022 fiyatı arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Son günlerde ülkemizde yeniden çıkacağı iddia edilen 2022 model Tofaş Şahin'in fiyatı gündem konusu oldu. İddialara göre Tofaş Şahin yeniden üretime geçecek. İlk olarak Mısır ve Etiyopya'da üretime geçecek aracın 2022 sonlarına doğru Türkiye'de satışa çıkacağı iddialar arasında.
Tofaş Şahin 2022 model çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar olacak? Bir döneme damgasını vuran Tofaş Şahin modelinin 2022 yılında yeniden satışa çıkacağı iddia ediliyordu. Bir dönemin kapış kapış satılan arabasıyla ilgili yeni iddialar gündemde yer alıyor. Tofaş Şahin modeli Mısır'da 2009, Etiyopya'da ise Şahin üretimi 2010 yılına kadar devam etmişti. Yine ve Mısır ve Etiyopya'da modellerin üretimine başlanacağı konuşuluyor.
TOFAŞ ŞAHİN 2022 MODEL ÇIKTI MI?
F5 Haber'in haberine göre; Türkiye'nin efsanesi haline gelen Tofaş Şahin modeli Mısır ve Etiyopya'da yeniden üretim bandına çıkacak.
Mısır ve Etiyopya'da üretime geçecek olan Tofaş Şahin bir diğer iddialara göre ise 2022 Eylül ayının sonlarında Türkiye'de de satışa çıkacak.
Bu arada 2022 model Tofaş Şahin elektrikli olarak üretilecek ve satışa da o şekilde çıkacak.
Elektrikli motor seçeneğiyle satışa çıkacak olan yeni nesil Tofaş Şahin için çalışmaların şimdiden başladığı bir diğer iddialar arasında.
Yeni Tofaş Şahin için klasik tasarımın dışına çıkılacağı ve daha sportif bir görüntü kazanacağı belirtildi.
İddialara göre Tofaş Şahin fiyatı versiyon seçenekleri göz önünde bulundurularak 170 bin TL gibi bir fiyata satılacak. Ancak bu fiyat elektrikli versiyon seçeneği yer almayacak.
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