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Çocuk kilidi hayati önem taşıyor! 3 saniyelik işlemle devreye alınıyor

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Çocuk kilidi hayati önem taşıyor! 3 saniyelik işlemle devreye alınıyor

3 yaşındaki Cemre’nin babasının kullandığı arabanın kapısını açıp aracın altında ezilerek can vermesi çocuk kilidinin ehemmiyetini yeniden hatırlattı. Araçlarda bulunan çocuk kilidinin öneminin altını çizen araç bakım servisi işletmecisi, "3 saniyelik işlem sevdiklerinizin canından daha kıymetli değil" ifadelerini kullanarak, bu güvenlik sisteminin kullanılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 22 Aralık Çarşamba günü yaşanan feci kazada seyir halindeki aracın kapısının açılması ile 3 yaşındaki Cemre Seçgin babasının kullandığı otomobilin altında kaldı.

Doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayan minik kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi. Yaşanan olayın ardından arabalardaki çocuk kilidinin önemi yeniden gündeme geldi.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Çocuk kilidinin hayati önem taşıdığını ifade eden uzmanlar araçta bulunan her yaşta insanın başta emniyet kemerini bağlaması, yaşı küçük çocuklar için ise özel koltukların kullanılması ve çocuk kilidinin devreye alınması gerektiğini belirtti.

DEVREYE ALINMASI 3-5 SANİYEDE DEVREYE GİRİYOR

Aydın'da oto araç bakım işletmecisi Onur Aydın, "Çocuk sahibi olan araç sahiplerinin diğerlerine göre iki kat daha dikkatli olması gerekmektir. Kuşadası'nda yaşanan kaza hepimizin içini yaktı. Burada çocuk kilidinin ne kadar önemli bir emniyet sistemi olduğunu bir kez daha gözler önüne serildi. Trafik Kanunu'na göre bebek koltuğu kullanım yaşında olan çocuklar için mutlaka bebek koltuğu kullanılmalıdır. Kanunla belirlenen yaşa kadar olan çocuklar mutlaka arabaların arka koltuklarında seyahat etmelidir. Ayrıca çocuk kilidi de büyük ölçüde hayati önem taşıyor. Otomobillerde bulunan çocuk kilidinin devreye alınması ortalama 3 yada 5 saniye sürüyor. Bu kilit sayesinde otomobillerin arka kapıları ve camları içeriden açılmıyor. Çocuk sahibi olan otomobil sahiplerine bu güvenlik sistemini kullanmalarını şiddetle öneriyoruz" dedi.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ MANTIĞI İLE HAREKET ETMEMELİ"

Seyir halinde olan araçlarda seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Aydın, "Araçlardaki tüm güvenlik önlemlerinin başında emniyet kemeri geliyor. Kimse 'bana bir şey olmaz' mantığı ile hareket etmemeli. Adı üstünde tüm yaşananların tek bir adı var o da kaza. Kazanın ne zaman ve nerede kimin başına geleceği belli değil. Bu nedenle başta emniyet kemeri olmak üzere Trafik Kanunu'nda belirtilmiş tüm kanunlar bizi ve tüm sevdiklerimizi yaşama bağlıyor" diye konuştu.

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