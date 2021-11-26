Yerli otomobil TOGG ile ilgili flaş açıklama! Araç şarj istasyonlarında hedef belirlendi
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren açıklamalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, gelecek yıl sonunda yerli otomobil TOGG'un üretim bandından inecek olması ve Paris Anlaşması'nın Türkiye'de yürürlüğe girmesiyle elektrikli araç sayısının hızla artacağını belirterek, "Ülkemizde 2023'te 75 bini aşkın elektrikli araç ve 12 bin 500 şarj soketi olmasını öngörüyoruz" dedi.
Türkiye Enerji Zirvesi'nde bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yıl sonunda yerli otomobil TOGG'un üretim bandından inecek olması ve Paris Anlaşması'nın Türkiye'de yürürlüğe girmesiyle elektrikli araç sayısının hızla artacağını belirterek, "En tutucu projeksiyon dahi 2030'da elektrikli araç sayısının ülkemizde 1 milyon adede çıkabileceğini gösteriyor. Ülkemizde, 2023'te 75 bini aşkın elektrikli araç ve 12 bin 500 şarj soketi olmasını öngörüyoruz. Şu an 818'i özel kullanım olmak üzere 3 bin 36 şarj soketimiz bulunuyor" diye konuştu.
ŞARJ HİZMETİNE YÖNELİK KANUN TEKLİFİ ONAYLANDI
Yılmaz, şarj hizmetine yönelik hükümlerin de içinde bulunduğu kanun teklifinin iki gün önce TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, teklifte ikincil mevzuatın hazırlanması için 3 aylık süre öngörüldüğünü belirtti.
İkincil mevzuatın yayımlanmasından sonra halihazırdaki şarj istasyonlarına, durumlarını kanuna uyumlaştırmaları için 4 aylık süre verileceğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:
"ŞARJ AĞI LİSANSLARI AKARYAKIT LİSANLARINA BENZEYECEK"
"2022'nin ilk yarısı bitmeden şarj hizmetine ilişkin mevzuat altyapısını tamamlamış ve bu doğrultuda şarj hizmetine başlamış olacağımızı düşünüyorum. Şarj hizmeti lisansa tabi bir faaliyet olacak. Lisans, şarj ağını işletecek kişiye verilecek. Şarj istasyonları ise lisansa tabi olmayacak.
Şarj istasyonlarını lisans sahibi kurup işletebileceği gibi, lisans sahibi sertifikalandırdığı üçüncü taraflara ait istasyonlarda da bu hizmet sunabilecek. Şarj ağı işletme lisansları akaryakıt dağıtım lisanslarına benzer bir şekilde olacak. Herhangi bir ihale veya münhasırlık olmayacak ama teşvik veya başka yollarla istasyon kurdurulma yöntemi düşünülebilir. Yapılacak ikincil düzenlemeleri kamuoyu görüşüne açacağız. Konuyla ilgili her kesimden katkı ve önerileri de bekliyoruz.
ŞARJ AĞI ONLİNE PLATFORM ÜZERİNDEN GÖREBİLECEK
Yılmaz, şarj ağı işletmecilerinin anonim veya limited şirket olarak kurulabileceklerini kaydetti.
Lisans başvurusunda bulunan şirketlerin elektrik piyasasında faaliyet yasağının olmamasının şart olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Lisans verilen şarj ağı işletmecisinin belirli süre zarfında asgari sayıda şarj istasyonunu ağına bağlama yükümlülüğü olacak. Bir şarj istasyonunda hizmete başlanabilmesi için iş yeri açılış ve çalışma ruhsatıyla ilgili dağıtım şirketinden olumlu görüş istenebilecek. Şarj istasyonlarının ünitelerinin kurulum ve güvenliğinde uyulacak standartlar TSE tarafından çıkarıldı. Bu ve benzeri teknik standartlara ek olarak biz hizmet sunumuna ilişkin bazı standartlar, kurallar koyacağız. Bir şarj ağındaki şarj ünitelerinin belirli bir oranının hızlı şarj edebilme kapasitesine sahip olmasını isteyeceğiz. Kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir serbest erişim platformu kuracağız. Bu platform üzerinden şarj istasyonlarının coğrafi konumları ve yerleri, şarj istasyonunda bulunan ünitelerin tipleri, şarj hizmeti fiyatları ve takip eden 24 saat içerisindeki bilgilere erişilebilecek" diye konuştu.
ÖNEMLİ BİR İHRACAT KALEMİ OLACAK
Yerli şarj istasyonlarıyla ilgili yerli üretim çalışmalarından da bahseden Yılmaz, "Yerli şarj istasyonunu üretebilir seviyedeyiz. Yerli şarj ünitesi üreten firmalarımız var. Gelecekte bu, önemli bir ihracat kalemimiz olacak. Örneğin bizim kuruma kurulmuş olan istasyon, güneşten besleniyor ve yerli" açıklamasını yaptı. Araç şarj ünitelerinin maliyetinin gücüne göre değiştiğini ifade eden Yılmaz, "2 bin dolarlık da 30 bin dolarlık da var. Seri üretime geçildiği takdirde bu maliyetler çok ucuzlayabilir. Yaygınlaştıkça fiyatlar düşecek. Şarj istasyonlarının çoğu evde olacak" ifadelerini kullandı.
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