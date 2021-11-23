Sıfır otomobil oyunu deşifre oldu! Otomotiv dünyasında yeni perde

"EŞİNİN, ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE SATIN ALANLAR VAR"

Serkan Sucu "Eşinin üzerine satın alan var, çocuğunun üzerine alan var. Sadece galericiler değil normal vatandaş da bunu yapıyor. Biz müşterimize fiyatı söyledikten sonra 'Arabayı aldıktan sonra ne yapacaksınız?' diye sorma hakkımız olmadığı için araba alma sırasına yazılıyor. Günü gelince de arabayı alıyor, sonra da bu aracı bekletiyor ya da satıyor. Şimdi sıraya giren bir kişi en az 30 gün 45 gün beklemek zorunda. Yetkili satıcılarda arabayı bekletmek olmaz, biz zaten otomobili satmak için kurulmuş bir şirketiz. Biz arabaları saklayarak risk alamayız, kur bir anda düşebilir, devletimiz bir vergi ayarlaması yapabilir. Arabayı saklayarak bir yere varamayız. Gelen kişi farklı soy isimlerle arabalar alabilir bunun kim olduğunu belirlemek mümkün değil ama bir firma gelip bizden 4 tane araba almaya çalışırsa biz bunu araştırıp, yatırım amacı olduğunu fark edersek satmayız zaten. Devletin ya da distribütörlerin kara liste yapabilmesi imkânsız, farklı akrabalara alınsa soyadı farklı olan bunu nasıl çözeceğiz?" diye konuştu.