Honda'dan çip krizi açıklaması! Üretim normale dönecek mi?
Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv devleri üretimi tek tek durdurmaya başlamıştı. Ortaya çıkan çip krizi nedeniyle sıfır otomobil çıkmaz hale geldi. Dünyayı kasıp kavuran otomotiv dünyasındaki çip krizi hakkında Honda'dan sevindiren haber geldi. Honda aralık ayından itibaren üretimlerin normale döneceğini duyurdu.
KÜRESEL KRİZ
Elektrikli araçlardan robotlara, ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar birçok alanda kullanılan çiplerin arzında son dönemde yetersizlik yaşanmış, teknoloji ile ilişkili birçok sektörde üretimde aksamalar meydana gelmişti.
Otomotiv üreticileri de çip krizi nedeniyle üretimlerini azaltmış ya da kısmen askıya almıştı.
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