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İşte Gebze'deki Honda fabrikasının yerine gelecek firma

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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İşte Gebze’deki Honda fabrikasının yerine gelecek firma

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Honda'nın kapattığı fabrikayı satın alan HABAŞ, fabrikada yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak.

Türkiye'de üretimini durdurarak kapatan Honda'nın fabrikasını satın alan HABAŞ, burada yerli hibrit araç üretmek için hazırlıklarına başladı.

HABAŞ yetkililerinin 30'a yakın mühendislik şirketi ile görüşme halinde oldukları, yerli hibrit otomobil markası ile seri üretime başlayacağı öğrenildi.

Ayrıca HABAŞ'ın, İngiltere'de bulunan kapanan Honda fabrikasının ekipmanlarını Türkiye'ye getireceği ve eski çalışanlara da teklif götürdüğü belirtildi.

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