Muayene edilen araç sayısı 9 ayda 10,3 milyonu aştı

Araç muayene istasyonlarında 1 Ocak-29 Eylül döneminde 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesi gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 210 sabit, 75 seyyar, 5 motosiklet ve 18 traktör için olmak üzere toplam 308 araç muayene istasyonunun hizmet verdiği bildirildi.

Bu yıl, seyyar muayene istasyon sayısının 1, traktör muayene istasyon sayısının 5 artırıldığı belirtilen açıklamada, "Araç muayene istasyonlarında 3 bin 109'u teknik personel olmak üzere toplam 4 bin 200 personel görev yapıyor. Araç muayene istasyonlarında 1 Ocak-29 Eylül döneminde 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesi gerçekleştirildi. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin 372 araçtan 2 milyon 256 bin 26'sı muayene tekrarına kaldı. 2 milyon 197 bin 563 adet aracın kusurlarını gidermesi sonrasında muayeneleri onayladı." bilgisi paylaşıldı.

MUAYENE TEKRARININ HER İLDE YAPTIRILABİLMESİ SAĞLANDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik düzenlemesine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yönetmelikle ilk muayeneden kalan araçların muayene tekrarının ülke genelindeki tüm araç muayene istasyonlarında yaptırabilmesine imkan tanındı. Seyyar araç muayene istasyonlarında ise 2 teknisyenle hizmet verip günlük 32 yerine 64 araç muayenesi gerçekleştirebilmesi sağlanarak seyyar muayene istasyonlarının muayene kapasiteleri artırılmıştır."