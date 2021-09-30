Citroen Ami fiyatı ne kadar oldu? Ehliyetsiz kullanılan Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL?

Citroen Ami fiyatı ne kadar? Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL? Ülkemize giriş yapan ve büyük bir ses getiren Citroen'in iki kişilik elektrik motorlu aracı Ami, ehliyete gerek duyulmamasıyla biliniyor. Normal otomobil sınıfında olmayan Citroen Ami'nin yurt dışı fiyatının 6 bin Euro olduğu belirtiliyor. Aracın Türkiye fiyatının ne kadar olacağı ise merak ediliyor. İşte Citroen Ami fiyatı hakkında merak edilen bilgiler!