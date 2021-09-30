Citroen Ami fiyatı ne kadar oldu? Ehliyetsiz kullanılan Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL?
Citroen Ami fiyatı ne kadar oldu? Citroen'in iki kişilik elektrik motorlu aracı Ami Türkiye’ye giriş yaptı. Yalnızca iki kişilik olan otomobil, küçüklüğü ve elektrikli olmasıyla tercih edilen modellerden birisi. Normal otomobiller gibi sınıflandırılmayan ve ehliyete gerek olmayan Citroen Ami’nin fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki; Citroen Ami fiyatı ne kadar oldu? Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL? İşte yurt dışında 6 bin Euro’ya satılan araç hakkında merak edilen bilgiler…
Citroen Ami fiyatı ne kadar? Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL? Ülkemize giriş yapan ve büyük bir ses getiren Citroen'in iki kişilik elektrik motorlu aracı Ami, ehliyete gerek duyulmamasıyla biliniyor. Normal otomobil sınıfında olmayan Citroen Ami'nin yurt dışı fiyatının 6 bin Euro olduğu belirtiliyor. Aracın Türkiye fiyatının ne kadar olacağı ise merak ediliyor. İşte Citroen Ami fiyatı hakkında merak edilen bilgiler!
CİTROEN AMİ FİYATI NE KADAR?
Avrupa genelinde 6.000 euroya satılan Citroen Ami'nin Türkiye fiyatının ne kadar olduğu henüz açıklanmadı.
CİTROEN AMİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor. Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat.
İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.
Türkiye'ye gelen sınırlı sayıdaki elektrikli Ami'ler, yüksek bir ihtimalle araç paylaşım modelinde hizmet verecek.
ÖTV ve KDV'den dolayı sıfır araba almakta zorlanan sürücülerin imdadına yetişecek Citroen Ami modeli, elektrikli scooter olarak tanımlandığı için bu araçtan ÖTV istenmeyeceği belirtiliyor. Ancak aracın Türkiye fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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- Citroen Ami fiyatı ne kadar oldu? Ehliyetsiz kullanılan Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL?
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