Otomobil alacakların çilesi bitmiyor! Kriz dalga dalga büyüyor
Koronavirüs pandemisi otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor. Çip krizi dalga dalga büyürken firmaların planlamalarında aksamalar yaşandı. Hem otomobil üretimleri yavaşlarken hem de fiyat artışları otomobil alacaklar için çile oldu.
Tüm dünyada baş gösteren çip krizi, gerek araç bulunurluğu gerekse de fiyatlarla kendisini gösterirken, bir anlamda firmaların da planlama yapmalarının önünü kesiyor.
Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar, çip krizi nedeniyle Avrupa'da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmamış, üretilmemiş araç bulunduğunu kaydederken, "Dolayısıyla satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz" dedi.
Pek çok üreticinin, üretime ara verdiği ya da çip krizi nedeniyle araçlarda (göstergelerin dijitalden analoga dönmesi ya da fake çipler kullanılması) ufak değişiklikler yaptığı yazıp çizmiştik bu sayfalarda. Ancak olayın bir de "natamam araçlar" tarafı var ki, onu da Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar dile getirmiş.
Milliyet'in haberine göre Başar, yenilenen Kodiaq'ın tanıtımında verdiği demeçte, çip sorunu nedeniyle bugün Avrupa'da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmamış, üretilmemiş araç olduğunu belirterek, "Bunlar basit eksiklikler nedeniyle tamamlanmayı bekliyor. Dolayısıyla biz de bütün rakiplerimiz gibi satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz" dedi.
Binek otomobil pazarının 2021 yılını 600-650 bin adet civarında kapatmasını öngördüklerini bildiren Başar, "Salgın nedeniyle bir ay sonrasını görebildiğiniz bir pazar koşulu yok. Ne rakipleriniz açısından ne de kendiniz açısından... Dolayısıyla pazar, bizi bir yere doğru götürüyor. Bu yarı iletken meselesi, her markada olduğu gibi bizi de çok derinden etkiliyor. Salgınla beraber tabii ki sipariş rotaları biraz şaştı. Bütün üreticiler buna kendini adapte etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
BİRDEN ÇOK FAKTÖR
Başar, sektörde "neye göre üretim yapılacağı ve hangi ürünün üretileceği" konusunun birden çok faktöre bağlı olduğuna işaret etti. Çip krizi nedeniyle Avrupa'daki fabrikaların önünde on binlerce tamamlanmamış, üretilmemiş araç olduğunu anımsatan Başar, bu sorununun gelecek yılın ortalarında çözülmesini öngördüklerini ifade etti.
Türkiye'de araç bulunurluğu konusunda yaşanan sorunlara da değinen Başar, "Marka olarak şu an için bütün talebe karşılık vermelerinin mümkün olmadığını, özellikle çok talep edilen bazı ürünlere ilişkin 1-2 aylık bekleme süreleri olduğunu dile getirdi.
UÇAK SESİ ÇIKARAN 'ÇİRKİN' YARIŞÇI
İrlandalı bir girişimci olan David McMurtry tarafından kurulan bir şirket olan McMurtry Automotive, İngiltere'nin önemli otomotiv etkinliklerinden olan Goodwood Hız Festivali'nde yeni elektrikli süper aracını tanıttı. Çirkin olarak kabul edilebilecek bir tasarıma ve alışılmışın dışında boyutlara sahip otomobilin adı ise İrlanda dilinde "gök gürültülü fırtına" anlamına gelen "Speirling" olarak seçilmiş. Tamamen elektrikli olmasına rağmen pistte "uçak gürültüsü" çıkaran Speirling, şimdilik bir konsept. Şirket, bu aracın trafikte kullanımdan çok, yarış serileri için düşünüldüğünü belirtiyor. Hatta onu "geleceğin yarış otomobili" olarak lanse ediyorlar. Bugatti Chiron'dan yüzde 30 daha küçük olan, buna karşılık 1000 HP güce ve 1 tondan az ağırlığa sahip araç, 0'dan 300 km/s hıza 9 saniyeden daha az sürede çıkıyormuş. Bakalım bu aracın geleceği ne olacak, merakla bekliyoruz...
RAV4 'MACERACI' RUH KAZANDI
Toyota, yeni "RAV4 Adventure" versiyonuyla RAV4'ün özgün SUV çekiciliğini artırarak ürün ailesini genişletiyor. Modelin "here yere gidebilme" ruhunu daha da ileriye taşıyan RAV4 Adventure daha sıra dışı ve güçlü bir off-road tarzını yansıtıyor. Yeni versiyon, alışılmışın dışında yerlere gitmek isteyen kullanıcılar için tasarlanırken aynı zamanda Toyota'nın hibrit elektrikli araç teknolojisinin performans ve verimliliğinin de kullanılmasını sağlıyor.
RAV4 Adventure, maceracı kimliğini ön tasarımıyla açıkça ortaya koyuyor. Tamamen siyah ön panjur görsel etkiyi artırırken Toyota logosu daha aşağıya alınarak panjurun ortasından geçen çift çizgi üzerine konumlandırıldı. Ön sis farlarındaki yeni siyah çerçeveler ve parlak gümüş rengi tampon altı kaplamayla birlikte görünüm daha da güçlendirildi. Bu etki, daha geniş çamurluklar ve yeni mat gri 19 inç alaşım jantlarla daha da artırıldı. Arka tarafta aracın genel tasarımına uygun şekilde gümüş rengi tampon altı kaplamaya yer verildi.
Kabinde pürüzsüz, siyah sentetik deriyi kapitone sırt ve minder bölümleriyle birlikte kontrast oluşturan turuncu dikişlerle birleştiren koltuklarla özel bir döşeme yer alıyor. 2.5 lt benzinli ve elektrikli motora sahip araç, toplamda 222 HP güç üretiyor. Yeni RAV4 Adventure teslimatları, Avrupa'da 2022'nin ilk çeyreğinde başlayacak.
HİBRİT MG'YE ÖN SİPARİŞ
Kökenleri İngiliz olan MG'nin dışarıdan şarj edilebilir (plug-in) ilk hibrit modeli yeni "EHS PHEV"in Türkiye'de ön satışına fuarla birlikte başlandı. Yenilikçi hibrit motoru, C SUV segmentindeki rakiplerine kıyasla avantajlı boyutları ve yüksek donanımıyla ön plana çıkan EHS PHEV, Aralık ayında ülkemizde yollara çıkacak. Türkiye'nin ilk dijital otomotiv fuarı olan Autoshow Mobility 2021'de sergilenmeye başlanan yeni MG EHS PHEV, iki farklı donanım seviyesiyle pazara sunuluyor. "Comfort" versiyonunda 12.3 inç dijital gösterge paneli, suni deri koltuklar, navigasyon / Apple CarPlay ve Android Auto, ısıtmalı ön koltuklar ve geri görüş kamerası gibi donanımlar bulunuyor. "Luxury" versiyonunda ise Comfort'a ek olarak panoramik açılır cam tavan, özel tasarım deri-Alcantara koltuklar, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, LED farlar, arka dinamik sinyal lambaları ve 360 derece kamera gibi ayrıcalıklar sunuluyor. MG EHS PHEV Comfort 649 bin TL'den ön satışa sunulurken, EHS PHEV Luxury ise 689 bin TL'den kullanıcılarıyla buluşuyor. Araç için kiralama seçeneği de bulunuyor.
ENTERPRİSE BU KEZ KARAVAN KİRALAYACAK
Türkiye'nin önemli karavan üreticilerinden Crawler ile iş birliği yapan Enterprise Türkiye, 100 adet karavanı filosuna katarak ülkemizin en büyük karavan filosuna sahip araç kiralama markası oldu. Crawler'ın "İZZ 458" ve "ANKA 300" modellerini filosuna dahil eden marka, yeni karavan modellerini ilk etapta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda müşterileriyle buluşturacak. Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "İş birliğiyle karavan tatili yapmak isteyen veya karavanı deneyip sahip olmak isteyen birçok kişi deneyimleme fırsatı bulacak. Şu anda Türkiye'nin en hızlı ve pratik şekilde online karavan kiralama hizmeti sunan araç kiralama firmasıyız. Müşterilerimizi herhangi bir form doldurma işlemiyle uğraştırmıyoruz. Tek tuşla doğrudan kiralama imkânı sunarak oldukça pratik bir hizmet veriyoruz" dedi.
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