Otomobil alacakların çilesi bitmiyor! Kriz dalga dalga büyüyor

RAV4 Adventure, maceracı kimliğini ön tasarımıyla açıkça ortaya koyuyor. Tamamen siyah ön panjur görsel etkiyi artırırken Toyota logosu daha aşağıya alınarak panjurun ortasından geçen çift çizgi üzerine konumlandırıldı. Ön sis farlarındaki yeni siyah çerçeveler ve parlak gümüş rengi tampon altı kaplamayla birlikte görünüm daha da güçlendirildi. Bu etki, daha geniş çamurluklar ve yeni mat gri 19 inç alaşım jantlarla daha da artırıldı. Arka tarafta aracın genel tasarımına uygun şekilde gümüş rengi tampon altı kaplamaya yer verildi.

Kabinde pürüzsüz, siyah sentetik deriyi kapitone sırt ve minder bölümleriyle birlikte kontrast oluşturan turuncu dikişlerle birleştiren koltuklarla özel bir döşeme yer alıyor. 2.5 lt benzinli ve elektrikli motora sahip araç, toplamda 222 HP güç üretiyor. Yeni RAV4 Adventure teslimatları, Avrupa'da 2022'nin ilk çeyreğinde başlayacak.