İkinci el otomobil pazarları sessizliğe büründü

Galerici Orçun Çebi ise ''İkinci el otomobil piyasasında bayram öncesi hareketlilik vardı. Şimdi ise durgunluk var. Araç fiyatları şuanda eski piyasaya göre çok yüksek ama fiyatların tekrar düşeceğini de düşünmüyoruz. Eski piyasa olsa kapımızda 45-50 araç olurdu, şimdi ise bu rakam 30'larda. Piyasayı sadece galericiler değil biniciler de belirliyor. Kredi faizlerinin yüksek olması da piyasalarda durgunluğa neden oluyor. Tekrar piyasaların hareketlenmesini önümüzdeki dönemde bekliyoruz'' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN