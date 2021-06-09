Son dakika: TÜVTÜRK duyurdu! Aracı olanlar dikkat... Muayene gecikme bedelleri yeniden düzenleniyor | Flaş MTV detayı...

Yeni düzenlemeyle sadece araç muayene gecikme ücretlerine değil, söz konusu diğer borçların gecikmelerine de önemli indirim imkanı getirildi. Böylece yapılandırmadan faydalanan ve bu borçları nedeniyle uzun süre aracını muayeneye ettiremeyen araç sahipleri için önemli bir imkan doğuyor.