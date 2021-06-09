Son dakika: TÜVTÜRK duyurdu! Aracı olanlar dikkat... Muayene gecikme bedelleri yeniden düzenleniyor | Flaş MTV detayı...
Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yeniden belirlenecek. İşte aracı olanları ilgilendiren MTV (motorlu taşıt vergisi) detayını da içeren son dakika otomobil haberinin detayları...
TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek.
Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL olacak.
MUAYENE GECİKME SÜRELERİ İÇİN BİR SINIR YOK
31 Aralık 2021'e kadar geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğunu açıklayan TÜVTÜRK, gecikme süreleri için de bir sınır olmadığını duyurdu.
Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.
Öte yandan, araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekiyor.
Yeni düzenlemeyle sadece araç muayene gecikme ücretlerine değil, söz konusu diğer borçların gecikmelerine de önemli indirim imkanı getirildi. Böylece yapılandırmadan faydalanan ve bu borçları nedeniyle uzun süre aracını muayeneye ettiremeyen araç sahipleri için önemli bir imkan doğuyor.
FLAŞ MTV DETAYI
Her bir taşıt için MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.
Araç muayene hizmeti randevularının "www.tuvturk.com.tr" internet sitesinden, "0 850 222 88 88" numaralı çağrı merkezinden ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...
- Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...
- 9 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?
- Başkan Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan önemli açıklamalar! 7 önemli anlaşma...
- Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...
- 0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...
- Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!
- Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?
- PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı
- Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?