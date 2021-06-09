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Son dakika: TÜVTÜRK duyurdu! Aracı olanlar dikkat... Muayene gecikme bedelleri yeniden düzenleniyor | Flaş MTV detayı...

'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık oranında yeniden belirlenecek. İşte aracı olanları ilgilendiren (motorlu taşıt vergisi) detayını da içeren son dakika otomobil haberinin detayları...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Son dakika: TÜVTÜRK duyurdu! Aracı olanlar dikkat... Muayene gecikme bedelleri yeniden düzenleniyor | Flaş MTV detayı...

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL olacak.

MUAYENE GECİKME SÜRELERİ İÇİN BİR SINIR YOK

31 Aralık 2021'e kadar geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğunu açıklayan , gecikme süreleri için de bir sınır olmadığını duyurdu.

Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.

Öte yandan, araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için araç sahiplerinin (), veya geçiş borcu da bulunmaması gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle sadece araç muayene gecikme ücretlerine değil, söz konusu diğer borçların gecikmelerine de önemli indirim imkanı getirildi. Böylece yapılandırmadan faydalanan ve bu borçları nedeniyle uzun süre aracını muayeneye ettiremeyen araç sahipleri için önemli bir imkan doğuyor.

FLAŞ MTV DETAYI

Her bir taşıt için MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Araç muayene hizmeti randevularının "www.tuvturk.com.tr" internet sitesinden, "0 850 222 88 88" numaralı çağrı merkezinden ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği belirtildi.

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