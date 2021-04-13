Otomotiv ihracatçılarında yeni hedef Amerika kıtası

Amerika kıtası başta olmak üzere dünyadan çok sayıda ziyaretçinin ağırlanacağı fuara, toplam 58 Türk firması katılıyor. Fuarda, Türk otomotiv ana ve tedarik sanayi firmaları üç boyutlu standlarında tanıtım videolarından broşür-kataloglarına ve iki boyutludan üç boyutlu ürün fotoğraflarına kadar çok kapsamlı bir tanıtım faaliyeti yürütecek.