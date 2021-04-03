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Yaz lastiği takacaklar dikkat | Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021’de sona erdi

uygulaması 1 Mart 2021 günü sona erdi. Araç sahipleri lastikçilerin yolunu tuttu. İşyerlerinin önünde oluşan yoğunluk lastikçilerin yüzünü güldürdü.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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Yaz lastiği takacaklar dikkat | Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021’de sona erdi

kullanma zorunluluğu bitti, lastikçilerde yaz mesaisi başladı.

1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erdi.

Van'ın Erciş ilçesinde araç sahipleri lastikçilerin yolunu tuttu.

Kış lastiklerini yazlıklarla değiştirmek isteyenler lastikçilerin önünde sıraya girdi.

Bu yoğunluk lastikçilerin yüzünü güldürdü.

Kış lastiği uygulaması sona erdi KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI SONA ERDİ

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