Yaz lastiği takacaklar dikkat | Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021’de sona erdi
Kış lastiği uygulaması 1 Mart 2021 günü sona erdi. Araç sahipleri lastikçilerin yolunu tuttu. İşyerlerinin önünde oluşan yoğunluk lastikçilerin yüzünü güldürdü.
Kış lastiği kullanma zorunluluğu bitti, lastikçilerde yaz mesaisi başladı.
1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erdi.
Van'ın Erciş ilçesinde araç sahipleri lastikçilerin yolunu tuttu.
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Kış lastiklerini yazlıklarla değiştirmek isteyenler lastikçilerin önünde sıraya girdi.
Bu yoğunluk lastikçilerin yüzünü güldürdü.