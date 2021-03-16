Otomotiv sektörü 60 ay taksiti pozitif karşıladı

"Muhtemelen otomotiv sektöründe bulunan rekabet düzeyi ve daha da önemlisi ürün ve model fazlalığı, benim bildiğim herhangi bir dayanıklı tüketim malında yok. Markalar, rekabete karşı avantaj yakalayabilmek için üniversitelerde öğretilen pazarlama ve satış derslerinde okutulanlardan çok daha fazla ve yaratıcı yöntemler uygulamakta. Kısacası, sadece taksit sayısı artacak diye bu seviyede hırçın bir rekabetin olduğu sektörlerde fiyatlara etki beklemek yanlış olur."