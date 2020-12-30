Tesla yeni otomobilini tanıttı! İşte ilk görüntüler ve adı

Ancak Tesla'nın şirket performansına şüpheci yaklaşanlar hissenin aşırı değerlendiğini düşünüyor. ABD'li yatırım bankası JP Morgan analistleri bu ay içerisinde yazdıkları bir piyasa değerlendirmesinde "Tesla hisseleri sadece bize göre değil, tüm şirket değerleme parametrelerine göre sadece aşırı değerli değil, dramatik ölçüde aşırı değerli" diyordu.