Ahırın kapısını kırıp kaçtı! Bayramdan sonra bulundu...

2018'DE "FERDINAND" İSİMLİ BOĞA DA TRABZON'DAN RİZE'YE YÜZMÜŞTÜ

Rize'de bayramın ilk günü kesimden kaçtı, dördüncü günü Trabzon'da bulundu. Haluk Levent tarafından 25 bin lira karşılığında sahiplenilen, "Ferdinand" adı verilen boğa yaşamını güvenle sürdürmesi için İzmir Hayvan Çiftliğine götürüldü. Rize'ye bağlı olan İyidere ilçesinde, bayramın ilk günü kesimden kaçıp denize atladı. Boğa üç gün suda kalıp, ondan haber alınamazken, 3 gün sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından Trabzon'da bulundu. Boğanın kurtarılmasının ardından sahipleri boğayı kesmekten vazgeçti. Sahipleri kurbanın kesilememesinden dolayı zarar etti. Boğayı ise sanatçı Haluk Levent sahiplendi. Haluk Levent tarafından 25 bin lira karşılığında sahiplenilen boğaya "Ferdinand" adı verildi. Ferdinand adlı boğa, yaşamını sürdürmek üzere İzmir Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarını Kurtarma Barınağı'nın yolunu tuttu. Yaklaşık 700'ün üzerinde engelli, ölüme terk edilmiş veya insanlar tarafından istismara uğramış hayvanların yuvası konumunda olan barınak, Ferdinand adlı boğanın yeni yuvası olacak.