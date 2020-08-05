Otomobil satışlarında patlama! Kamu bankalarının taşıt kredisi faiz indirimi rekor getirdi

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 yükselerek 273 bin 22 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı.

TEMMUZDA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDAKİ BÜYÜME YÜZDE 610'U AŞTI

Yalnızca temmuz değerlendirildiğinde, 2020 yılı temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı temmuz ayına göre yüzde 387,5 artarak 87 bin 401 adet olarak belirlendi. Otomobil satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artışla 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17 bin 974 adet olarak kayıtlara geçti.