TÜDEF Genel Başkanı Koçal: Araç kiralamadan önce fotoğrafını çekin

"KREDİ KARTINIZI İPTAL EDİP NOTERDEN FATURAYA İTİRAZ EDİN"

Aziz Koçal, bu konuda Kadıköy'de benzer olayı yaşayan bir tüketicinin kendilerine ulaştığını kaydederek, "Tüketiciye, 'kredi kartını iptal etmesini ve gelen faturaya noterden itiraz etmesini' söyledik. Vatandaşımız itiraz edince birkaç gün sonra karşı taraf faturayı iptal etti." şeklinde konuştu.

Faturanın iptal edilmemesi halinde vatandaşın tüm belgelerle tüketici hakem heyetlerine iptal için başvurabileceğini dile getiren Koçal, "Tüm bunlara rağmen kiralama yapan şirket ilamsız icra başlatmışsa, ilamsız takibin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmelidir." açıklamalarında bulundu.