Otomobil alacaklar dikkat! Satın alınan her 10 araçtan 7 tanesi...
Koronavirüsün ekonomik etkilerinden en az zararla çıkmak için hükümetin açıkladığı ve cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi vatandaşa can suyu oldu. Açıklanan düşük faizli taşıt kredisinin ardından otomobil satışları tavan yaptı. Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde satılan 203 bin 595 otomobilin 141 bin 750'sini otomatik vites araçlar oluşturdu. Bu dönemde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 69,6'ya yükselirken, otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 36,7 artış gösterdi.
Türkiye'de bu yılın ilk yarısında satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites araçlardan oluştu. Günümüzde otomobil satın alırken, yakıt ve motor tipi önemli bir rol oynuyor. Aracın şanzıman tipi de otomobilseverlerin tercihlerinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu bir sürüş sunan otomatik vites otomobillere ilgi giderek artıyor.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.
OTOMATİK VİTES SATIŞLARI YÜZDE 36,7 ARTTI
Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş dikkati çekti.
Haziran sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 141 bin 750 adetlik satışla yüzde 69,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 61 bin 845 adetle yüzde 30,4 paya sahip oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,3, satışı da 103 bin 730 adet olarak belirlenmişti.
Bu yılın ilk yarısında otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 69,6'ya yükselirken, otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 36,7 artış gösterdi.
Böylece ilk yarıda satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.
SEGMENT BAZINDA EN YÜKSEK OTOMATİK PAYI D SEGMENTTE
Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.
Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 92,6 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 70,8 ile kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 48,9 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.
SEDAN ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Öte yandan, haziran sonunda otomobil pazarının yüzde 85,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 123 bin 384 adetle yüzde 60,6 pay, B segmenti otomobiller de 50 bin 271 adetle yüzde 24,7 pay aldı.
Otomobil pazarında gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.
Sedan otomobilleri, yüzde 27,6 payla SUV ve yüzde 25,2 payla hatchback takip etti.
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