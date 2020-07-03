İşte Türkiye’nin otomobilde tercihi | Otomotiv pazarı 2020yılının ilk yarısında...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak-haziran döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,2, bu yılın haziran ayı ile geçen yılın haziran ayı kıyaslandığında ise yüzde 66,3 büyüdü. Otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,7 artarak yüzde 95,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 6,9 azalarak yüzde 1,8 pay aldı. Öte yandan otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.
Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.
HAZİRANDA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 108,7 BÜYÜDÜ
Yalnızca haziran değerlendirildiğinde, 2020 yılı haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı haziran ayına göre yüzde 66,3 artarak 70 bin 973 adet olarak belirlendi.
Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artışla 57 bin 67 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 108,7 artarak 13 bin 906 adet olarak kayıtlara geçti.
PAZAR, 10 YILLIK HAZİRAN AYI ORTALAMA SATIŞLARA GÖRE YÜZDE 1,0 ARTTI
Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,0 arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 15,9 azaldı.
BENZİNLİ OTOMOBİL SATIŞLARI İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,7 artarak yüzde 95,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 6,9 azalarak yüzde 1,8 pay aldı.
2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 18,2 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.
2020 yılı haziran ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay aldı.
Otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 36 adetle yüzde 4,4 olurken, 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
SEDAN ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Haziran sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 85,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 123 bin 384 adetle yüzde 60,6 pay, B segmenti otomobiller de 50 bin 271 adetle yüzde 24,7 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.
Sedan otomobilleri, yüzde 27,6 payla SUV ve yüzde 25,2 payla da hatchback takip etti.
TİCARİDE İLK TERCİH VAN
Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 75,5 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,6 payla ikinci sırada yer aldı.
Bunları, yüzde 6,8'le pick-up ve yüzde 6,2 ile de minibüs takip etti.
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