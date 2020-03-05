Toyota'dan flaş karar! 1,2 milyon aracını geri çağırıyor
Giriş Tarihi: 05.03.2020
Japon otomobil devi Toyota şirketi, potansiyel yakıt pompası arızası nedeniyle ABD'de toplam 1,2 milyon aracını geri çağırma kararı aldığını duyurdu.
Toyota'dan yapılan açıklamada, araçların potansiyel yakıt pompası arızasının tamir edilmesi için geri çağırıldığı belirtildi.
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