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Toyota'dan flaş karar! 1,2 milyon aracını geri çağırıyor

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 05.03.2020
OTOMOBİL DEVİNDEN KARAR! 1 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ...

Japon otomobil devi şirketi, potansiyel yakıt pompası arızası nedeniyle ABD'de toplam 1,2 milyon aracını geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

'dan yapılan açıklamada, araçların potansiyel yakıt pompası arızasının tamir edilmesi için geri çağırıldığı belirtildi.

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