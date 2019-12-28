Yerli otomobilden Toyota'ya yanıt

Türkiye'nin 60 yıllık rüyası gerçek oldu ve yerli otomobil cuma günü tanıtıldı. Toyota, Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili 'Aramıza hoş geldin' mesajı yayınladı. Türkiye'nin Otomobil'i Twitter sayfasından yanıt verdi.

Toyota Türkiye dün tanıtılan yerli otomobille ilgili "Bu yolda emeği geçenlere teşekkürler. Türkiye'nin otomobili aramıza hoş geldin" yazılı bir mesaj yayınladı.

Türkiye'nin Otomobil'i Twitter sayfası ise Twitter sayfasından Toyota'ya yanıt verdi ve "Teşekkürler. Hoş buldum. Hazırlanıyorum. 2022'de oradayım" dedi.