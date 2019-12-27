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Son dakika: Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 27.12.2019
DÖRT YERDE EĞİTİME KAR ENGELİ

SON DAKİKA HABERİ: Van'ın ile ilçeleri ile merkez ve ilçesinde, dün başlayıp, bugün de aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Van'ın ile ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığınan yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Engelli kamu personelleri de idari izinli sayılacak" denildi.

HAKKARİ VE YÜKSEKOVA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Merkez ve ilçesinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Araçların kara gömüldüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Hakkari ve Yüksekova'da, eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Hakkari Valiliği, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün için 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

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