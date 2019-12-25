Yerli otomobilde bir detay daha ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre; Yerli otomobile ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Daha önce far tasarımı ve kaportası gün yüzüne çıkan yerli otomobilin bugün de tamponu ve difüzörü gösterildi. Bugün yayınlanan görüntüde lale detayı dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık Cuma günü tanıtacağı yüzde 100 yerli otomobil SUV modeliyle ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Yerli otomobile ilişkin kaporta ve fardan sonra bugün de tampon ve difüzör görüntüsü yayınlandı. Yerli otomobilin tanıtımına ise sayılı saatler kaldı.

YERLİ OTOMOBİLDE LALE DETAYI

Yerli otomobil tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu ise çalışmalarına son sürat devam ediyor. Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraflarda yerli otomobilin bugün ön tampon ve difüzör görüntüsü yayınlandı. Lale figürlü difüzörü görülürken, ön tamponun da silueti ortaya çıktı.

FARLARI VE KAPORTASI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı için geri sayım başladı. Aracın üreticisi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu heyecanlandıran paylaşımlar yapıyor. Tasarıma ilişkin ilk fotoğraf otomobilin farları olurken ikinci kare kaportası yayınlandı. Ayrıca, her gün 14.30'da araçla ilgili yeni detayların paylaşılacağı vurgulandı. "Bizi takip etmeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.

HER GÜN DETAYLAR PAYLAŞILACAK

27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı. Her gün TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobile ilişkin sorusuna, "Türkiye'nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." ifadelerini kullanmıştı.

İLK FOTOĞRAF

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra yerli otomobilin ilk fotoğraflarını paylaşmıştı. Bakan Varank, paylaşımında yerli otomobilin prototipinin tanıtılmasının planlandığı tarih ile "TOGG", "Bilişim Vadisi" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketlerine yer veren Varank, iki fotoğraf kullandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) logosuyla paylaşılan fotoğraflarda Bakan Varank'ın yanı sıra TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yer aldı.