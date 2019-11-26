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Alman otomobil devi Audi, 9500 kişiyi işten çıkaracak

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
ALMAN DEVİNDE ŞOK!

'in birimi , 2025'e kadar 9,500 kişiyi işten çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Açıklamayı konuya yakın bir kaynak yaparken şirket tarafından henüz yalanlama gelmedi.

otomobil üreticisi 'in birimi 2025'e kadar 9,500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Açıklamayı konuya yakın bir kaynak yaptı.

MALİYETLERİ AZALTMAYA YÖNELİK...

Audi konuya ilişkin açıklama yapmadı. Ancak Audi sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada maliyetleri azaltmaya yönelik sendika temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ilerlediğini söylemişti.

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