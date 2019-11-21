YDS 3 sınav giriş belgeleri yayımlandı! YDS/3 sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığı duyuruldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS-3 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. Yabancı Dil Sınavına girecek adaylar https://ais.osym.gov.tr üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilirler. Peki, YDS/3 sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? YDS/3 ne zaman yapılacak? İşte YDS/3 sınav giriş belgesi çıkarma ekranı ve detaylar...

YDS/3 SINAV GİRİŞ BELGELERİ DUYURULDU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığı duyuruldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS GİRİŞ BELGESİ ÇIKAR

YDS/3 NE ZAMAN?

2019 yılının son YDS'sine katılacak olan adaylar bugün itibarıyla giriş belgelerini çıkarmaya başladı. Sınava kısa bir süre kala sınav tarihi de merakla araştırılıyor. YDS 1 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.