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YDS 3 sınav giriş belgeleri yayımlandı! YDS/3 sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 21.11.2019
YDS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI!

tarafından yapılan açıklamada, 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan (2019-/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığı duyuruldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

-3 sınav giriş belgeleri tarafından açıklandı. Yabancı Dil Sınavına girecek adaylar https://ais.osym.gov.tr üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilirler. Peki, YDS/3 sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? YDS/3 ne zaman yapılacak? İşte YDS/3 sınav giriş belgesi çıkarma ekranı ve detaylar...

YDS/3 SINAV GİRİŞ BELGELERİ DUYURULDU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığı duyuruldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS GİRİŞ BELGESİ ÇIKAR

YDS/3 NE ZAMAN?

2019 yılının son YDS'sine katılacak olan adaylar bugün itibarıyla giriş belgelerini çıkarmaya başladı. Sınava kısa bir süre kala sınav tarihi de merakla araştırılıyor. YDS 1 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.

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