2020 Honda Civic Hatchback yenilendi! Yeni Honda Civic'in fiyatı ne kadar? Honda Civic'in motor ve donanım özellikleri...
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
2020 Honda Civic Hatchback (HB), uygulanan tasarım güncellemeleriyle daha sportif ve çekici bir dış tasarımla dikkati çekiyor. Peki, Yeni Honda Civic Hatchback'in fiyatı ne kadar? 2020 Honda Civic Hatchback 'in motor ve donanım özellikleri neler? İşte otomobil haberimizin ayrıntıları...
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, yenilenen Honda Civic HB prensip olarak aynı silueti kullanıyor ve kaslı ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Yenilenen modelde bilgi-eğlence sisteminde yapılan iyileştirmelerle kullanışlılık daha da iyileştirildi.
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