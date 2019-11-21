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2020 Honda Civic Hatchback yenilendi! Yeni Honda Civic'in fiyatı ne kadar? Honda Civic'in motor ve donanım özellikleri...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
HONDA CİVİC HATCHBACK YENİLENDİ! İŞTE FİYATI...

(HB), uygulanan tasarım güncellemeleriyle daha sportif ve çekici bir dış tasarımla dikkati çekiyor. Peki, Yeni 'in fiyatı ne kadar? 2020 Hatchback 'in motor ve donanım özellikleri neler? İşte otomobil haberimizin ayrıntıları...

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, yenilenen HB prensip olarak aynı silueti kullanıyor ve kaslı ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Yenilenen modelde bilgi-eğlence sisteminde yapılan iyileştirmelerle kullanışlılık daha da iyileştirildi.

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