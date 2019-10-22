Dizel otomobillerde yeni dönem! Başlıyor...
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Otomotiv firmaları özellikle "Volkswagen Emisyon Skandalı" sonrası yaşanan gelişmelerle beraber elektrikli ve hibrit motor seçeneklerine ağırlık verirken Japon otomobil devi Mazda, dizel teknolojisini yeniden boyutlandıran bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Dizel otomobillerde yeni dönemi başlatacak olan teknoloji 2020 yılında resmen Tokyo Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.
Mazda şimdilerde yeni SkyActiv teknolojisini dizel üniteler ile birleştirerek 2.2 litrelik SkyActiv-D motorunu geliştirdi. Şimdilik sadece Kuzey Amerika'da satılan CX-5'e ait bu ünite yakın zamanda Avrupa topraklarına da girecek.
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