22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Dizel otomobillerde yeni dönem! Başlıyor...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 22.10.2019
DİZEL OTOMOBİLLERDE YENİ DÖNEM! BAŞLIYOR...

firmaları özellikle "Volkswagen Emisyon Skandalı" sonrası yaşanan gelişmelerle beraber elektrikli ve hibrit motor seçeneklerine ağırlık verirken Japon otomobil devi , teknolojisini yeniden boyutlandıran bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Dizel otomobillerde yeni dönemi başlatacak olan teknoloji 2020 yılında resmen 'nda tanıtılacak.

Mazda şimdilerde yeni SkyActiv teknolojisini üniteler ile birleştirerek 2.2 litrelik SkyActiv-D motorunu geliştirdi. Şimdilik sadece Kuzey Amerika'da satılan CX-5'e ait bu ünite yakın zamanda Avrupa topraklarına da girecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER OTOMOBİL HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN