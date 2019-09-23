Bentley Corniche küllerinden doğdu!
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Bentley, 1939’da üretilip sahibine teslim edilmeden 2 kez kaza geçiren, tamirinden sonra gövdesi bombardımanda yerle bir olan Corniche’i hayata döndürdü.Bentley, 1939'da üretilip sahibine teslim edilmeden 2 kez kaza geçiren, tamirinden sonra gövdesi bombardımanda yerle bir olan Corniche'i hayata döndürdü. Geleneksel üretim becerileri orijinal ve yeni imal edilen parçalarla bir araya geçen efsanevi model, dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenecek etkinlikler ve fuarlarda sergilenmek üzere Bentley'in miras filosuna katıldı.
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