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Bentley Corniche küllerinden doğdu!

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 23.09.2019
CORNİCHE KÜLLERİNDEN DOĞDU

, 1939’da üretilip sahibine teslim edilmeden 2 kez kaza geçiren, tamirinden sonra gövdesi bombardımanda yerle bir olan ’i hayata döndürdü.

, 1939'da üretilip sahibine teslim edilmeden 2 kez kaza geçiren, tamirinden sonra gövdesi bombardımanda yerle bir olan 'i hayata döndürdü. Geleneksel üretim becerileri orijinal ve yeni imal edilen parçalarla bir araya geçen efsanevi model, dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenecek etkinlikler ve fuarlarda sergilenmek üzere Bentley'in miras filosuna katıldı.

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