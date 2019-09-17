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Volkswagen'den hamle! Planı ortaya çıktı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 17.09.2019
VOLKSWAGEN'DEN HAMLE! PLANI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'de de aktif bir şekilde otomotiv piyasasında yer alan , yazılım dünyasına duyduğu ilgiyi artırıyor. Alman firma Volkswagen, yakıt yönetimi ve kilitlenmeyi önleyen frenler konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Volkswagen bu bağlamda ayrık elektronik kontrol üniteleri de geliştiriyor. İşte Volkswagen ile ilgili haberin ayrıntıları...

Akıllı telefon piyasasında kullandığı etkili stratejiyi otomobillerde de uygulayan , daha önce 2 aracılığı ile ekibini ile birleştirmişti. Zira Volvo Polestar 2, Google destekli ve Android tabanlı ilk araba olarak tarihe geçmişti.

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