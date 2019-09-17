Volkswagen'den hamle! Planı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Türkiye'de de aktif bir şekilde otomotiv piyasasında yer alan Volkswagen, yazılım dünyasına duyduğu ilgiyi artırıyor. Alman firma Volkswagen, yakıt yönetimi ve kilitlenmeyi önleyen frenler konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Volkswagen bu bağlamda ayrık elektronik kontrol üniteleri de geliştiriyor. İşte Volkswagen ile ilgili haberin ayrıntıları...
Akıllı telefon piyasasında kullandığı etkili stratejiyi otomobillerde de uygulayan Google, daha önce Volvo Polestar 2 aracılığı ile Volkswagen ekibini Android ile birleştirmişti. Zira Volvo Polestar 2, Google destekli ve Android tabanlı ilk araba olarak tarihe geçmişti.
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