Uzman yardımcısı adaylarında lisans mezuniyeti ve yaş şartı da aranacak. KİMLER SPK UZMAN YARDIMCILIĞINA BAŞVURABİLİR? Adaylarda KPSS şartının yanı sıra eğitim ve yaş kriterleri de aranacak. Başvuru için adayların: İlanda belirtilen lisans programlarından mezun olması,

2025 veya 2026 KPSS'de ilgili puan türlerinden en az 75 puan alması,

1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Dolayısıyla başvuru yapmayı planlayan adayların öncelikle mezun oldukları lisans programının ilan kapsamında olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.

Yazılı sınav 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. SPK GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN? SPK uzman yardımcılığı giriş sınavı iki aşamalı olacak. İlk aşamada adaylar yazılı sınava, bu aşamada başarılı olanlar ise sözlü sınava alınacak. Yazılı sınav 14-15 Kasım'da Ankara'daki Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar daha sonra sözlü sınava çağrılacak.

Sınav duyuruları ve sonuçları SPK ile Kariyer Kapısı üzerinden açıklanacak.(A Haber Foto Arşivi) SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK? Adayların takip etmesi gereken duyurular SPK'nin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden paylaşılacak. Sınavla ilgili duyurular ve sonuçlar da bu kanallar üzerinden ilan edilecek.