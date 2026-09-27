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SPK'dan uzman yardımcısı alımı! 800 aday sınava çağrılacak: Başvuru şartları neler?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SPK'dan uzman yardımcısı alımı! 800 aday sınava çağrılacak: Başvuru şartları neler?

SPK, Ankara merkezinde ve/veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12-26 Ekim'de yapılacak. KPSS'den en az 75 puan şartı aranırken, puan sıralamasında ilk 800 aday giriş sınavına çağrılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bünyesinde görev yapacak uzman yardımcıları için yeni bir giriş sınavı düzenleyecek. Kurum, Ankara merkezinde ve/veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı istihdam edecek.

SPK, Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı alacak. (A Haber Grafik Ekibi)SPK, Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı alacak. (A Haber Grafik Ekibi)

SPK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

SPK'nın uzman yardımcısı alımı için başvurular 12 Ekim'de başlayacak ve 26 Ekim'de sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından adayların KPSS puanlarına göre sıralama yapılacak.

Uzman yardımcısı alımı için başvurular 12-26 Ekim tarihleri arasında yapılacak. (A Haber)Uzman yardımcısı alımı için başvurular 12-26 Ekim tarihleri arasında yapılacak. (A Haber)

KPSS PUANI KAÇ OLMALI?

Uzman yardımcılığı sınavına başvuracak adayların, 2025 veya 2026 yıllarında yapılan KPSS'den, ilanda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olması gerekiyor.

Ancak 75 puan almak tek başına sınava çağrılmak için yeterli olmayacak. Başvuruların ardından KPSS puanına göre sıralama yapılacak ve ilk 800 aday giriş sınavına davet edilecek.

Uzman yardımcısı adaylarında lisans mezuniyeti ve yaş şartı da aranacak.Uzman yardımcısı adaylarında lisans mezuniyeti ve yaş şartı da aranacak.

KİMLER SPK UZMAN YARDIMCILIĞINA BAŞVURABİLİR?

Adaylarda KPSS şartının yanı sıra eğitim ve yaş kriterleri de aranacak. Başvuru için adayların:

  • İlanda belirtilen lisans programlarından mezun olması,
  • 2025 veya 2026 KPSS'de ilgili puan türlerinden en az 75 puan alması,
  • 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması

gerekiyor. Dolayısıyla başvuru yapmayı planlayan adayların öncelikle mezun oldukları lisans programının ilan kapsamında olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.

Yazılı sınav 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.Yazılı sınav 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

SPK GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

SPK uzman yardımcılığı giriş sınavı iki aşamalı olacak. İlk aşamada adaylar yazılı sınava, bu aşamada başarılı olanlar ise sözlü sınava alınacak. Yazılı sınav 14-15 Kasım'da Ankara'daki Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar daha sonra sözlü sınava çağrılacak.

Sınav duyuruları ve sonuçları SPK ile Kariyer Kapısı üzerinden açıklanacak.(A Haber Foto Arşivi)Sınav duyuruları ve sonuçları SPK ile Kariyer Kapısı üzerinden açıklanacak.(A Haber Foto Arşivi)

SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Adayların takip etmesi gereken duyurular SPK'nin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden paylaşılacak. Sınavla ilgili duyurular ve sonuçlar da bu kanallar üzerinden ilan edilecek.

SPK uzman yardımcısı giriş sınavı iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. (AA)SPK uzman yardımcısı giriş sınavı iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. (AA)

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

SPK'nın ilan ettiği kadro için başvuruda bulunacak adayların tarihleri kaçırmaması gerekiyor. Başvuruların 12-26 Ekim arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılması planlanıyor.

Bunun yanında adayların KPSS puanlarının ilgili yıllara ait olması ve ilanda belirtilen puan türlerinden en az 75 puan şartını karşılaması gerekiyor. Eğitim ve yaş koşullarının da başvuru öncesinde kontrol edilmesi gerekiyor.

Başvuru sonrasında ise adayları KPSS puan sıralaması belirleyecek. Sıralamada ilk 800'e giren adaylar giriş sınavına katılabilecek.

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