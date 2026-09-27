SPK'dan uzman yardımcısı alımı! 800 aday sınava çağrılacak: Başvuru şartları neler?
SPK, Ankara merkezinde ve/veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12-26 Ekim'de yapılacak. KPSS'den en az 75 puan şartı aranırken, puan sıralamasında ilk 800 aday giriş sınavına çağrılacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bünyesinde görev yapacak uzman yardımcıları için yeni bir giriş sınavı düzenleyecek. Kurum, Ankara merkezinde ve/veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı istihdam edecek.
SPK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
SPK'nın uzman yardımcısı alımı için başvurular 12 Ekim'de başlayacak ve 26 Ekim'de sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından adayların KPSS puanlarına göre sıralama yapılacak.
KPSS PUANI KAÇ OLMALI?
Uzman yardımcılığı sınavına başvuracak adayların, 2025 veya 2026 yıllarında yapılan KPSS'den, ilanda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olması gerekiyor.
Ancak 75 puan almak tek başına sınava çağrılmak için yeterli olmayacak. Başvuruların ardından KPSS puanına göre sıralama yapılacak ve ilk 800 aday giriş sınavına davet edilecek.