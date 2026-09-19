Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde ilk atamada yerleşemeyen, sonradan mazereti oluşan ve 14 Eylül itibarıyla sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenlere yönelik ikinci atama sonuçlarını ilan etti. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 18 Eylül itibarıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde ikinci atama sonuçlarını yayımladı. Sonuçlar; ilk atamada yer değişikliği gerçekleşmeyenleri, daha sonra mazereti oluşanları ve 14 Eylül 2026 itibarıyla sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçip mazereti bulunanları kapsıyor. Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 18 Eylül itibarıyla başladı.

MEB, öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında ikinci atama sonuçlarını açıkladı. (Görseller: AA ve MEB) MAZERET ATAMASINDA İKİNCİ SONUÇLAR İLAN EDİLDİ MEB'in yeni atama süreci, "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemlerinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenleri kapsıyor. Ayrıca önceki yer değiştirme döneminin ardından mazereti oluşan öğretmenler de ikinci atama kapsamında değerlendirildi.

Sonuçlar; ilk atamada yer değişikliği gerçekleşmeyen, sonradan mazereti oluşan ve 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçen öğretmenleri kapsıyor. 14 EYLÜL TARİHİ ESAS ALINDI Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken ön başvuruların son günü olan 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenler de yeni atama sürecine dahil edildi. Böylece kadroya geçiş tarihi nedeniyle önceki süreçte başvuru imkanı bulunmayan öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri için de sonuçlar ilan edildi.