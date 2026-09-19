MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı: İkinci atama sonuçları erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde ilk atamada yerleşemeyen, sonradan mazereti oluşan ve 14 Eylül itibarıyla sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenlere yönelik ikinci atama sonuçlarını ilan etti. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 18 Eylül itibarıyla başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde ikinci atama sonuçlarını yayımladı. Sonuçlar; ilk atamada yer değişikliği gerçekleşmeyenleri, daha sonra mazereti oluşanları ve 14 Eylül 2026 itibarıyla sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçip mazereti bulunanları kapsıyor. Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 18 Eylül itibarıyla başladı.
MAZERET ATAMASINDA İKİNCİ SONUÇLAR İLAN EDİLDİ
MEB'in yeni atama süreci, "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemlerinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenleri kapsıyor. Ayrıca önceki yer değiştirme döneminin ardından mazereti oluşan öğretmenler de ikinci atama kapsamında değerlendirildi.
14 EYLÜL TARİHİ ESAS ALINDI
Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken ön başvuruların son günü olan 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenler de yeni atama sürecine dahil edildi.
Böylece kadroya geçiş tarihi nedeniyle önceki süreçte başvuru imkanı bulunmayan öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri için de sonuçlar ilan edildi.
2023'TE ATANAN ÖĞRETMENLER DE SÜREÇTE YER ALDI
45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında göreve başlayan ve üç yıllık yasal çalışma süresini Eylül 2026 itibarıyla tamamlayarak kadroya geçen öğretmenlerden mazereti bulunanlar da ilgili şartlar doğrultusunda ikinci atama sürecinde yer aldı.
TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ BAŞLADI
Atama sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tebligat ve ilişik kesme işlemleri 18 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Öğretmenler, ikinci atama sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün yayımladığı sonuç duyurusu üzerinden ulaşabiliyor.