BDDK 135 personel alacak: Başvurular Kariyer Kapısı'ndan yapılacak, yazılı sınavlar kasımda düzenlenecek
BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan giriş sınavı ilanı, kamu kariyerine yönelen lisans mezunları için üç meslek grubunda yeni kontenjan açtı. Ekim ayında alınacak başvurular, kadroya göre 75 veya 80 KPSS puanı üzerinden sıralanacak. Yazılı aşamaya kontenjanın 20 katı aday çağrılacak. Nihai başarı puanı yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İstanbul'daki birimlerinde görevlendirmek üzere 135 meslek personeli alacak. Kontenjanın 20'si bankalar yeminli murakıp yardımcılığına, 100'ü bankacılık uzman yardımcılığına, 15'i BDDK uzman yardımcılığına ayrıldı. Şartları karşılayanlar 12-19 Ekim'de Kariyer Kapısı'ndan yalnızca bir alana başvurabilecek. Yazılı sınavlar 7-8 Kasım'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde yapılacak.
EN BÜYÜK KONTENJAN UZMAN YARDIMCILIĞINA
Personel alımının 100 kişilik bölümü bankacılık uzman yardımcılığına ayrıldı. Bankacılık alanında 30, hukuk alanında 10 ve dört farklı bilişim alanında toplam 60 kişi istihdam edilecek.
Bankalar yeminli murakıp yardımcılığı için 20, BDDK uzman yardımcılığı için 15 kişilik kontenjan açıldı. Personelin tamamı İstanbul'da görevlendirilecek.
Bankalar yeminli murakıp yardımcıları ile bankacılık uzman yardımcıları Kurumun ana ve danışma hizmet birimlerinde çalışacak. BDDK uzman yardımcıları ise insan kaynakları, eğitim, kurul işleri ve kararlar, idari işler ile mali işler müdürlüklerinde görev alacak.
BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN ALINACAK
Başvurular 12 Ekim 2026'da başlayacak ve 19 Ekim 2026 saat 23.59.59'da sona erecek. İşlemler, e-Devlet'teki "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ekranından tamamlanacak.
Her aday yalnızca bir alanı tercih edebilecek. Bu nedenle öğrenim şartı, KPSS puan türü ve kontenjan bilgilerinin başvurudan önce kontrol edilmesi gerekiyor.