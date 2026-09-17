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BDDK 135 personel alacak: Başvurular Kariyer Kapısı'ndan yapılacak, yazılı sınavlar kasımda düzenlenecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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BDDK 135 personel alacak: Başvurular Kariyer Kapısı'ndan yapılacak, yazılı sınavlar kasımda düzenlenecek

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan giriş sınavı ilanı, kamu kariyerine yönelen lisans mezunları için üç meslek grubunda yeni kontenjan açtı. Ekim ayında alınacak başvurular, kadroya göre 75 veya 80 KPSS puanı üzerinden sıralanacak. Yazılı aşamaya kontenjanın 20 katı aday çağrılacak. Nihai başarı puanı yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İstanbul'daki birimlerinde görevlendirmek üzere 135 meslek personeli alacak. Kontenjanın 20'si bankalar yeminli murakıp yardımcılığına, 100'ü bankacılık uzman yardımcılığına, 15'i BDDK uzman yardımcılığına ayrıldı. Şartları karşılayanlar 12-19 Ekim'de Kariyer Kapısı'ndan yalnızca bir alana başvurabilecek. Yazılı sınavlar 7-8 Kasım'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde yapılacak.

BDDK, İstanbul’daki birimlerinde görevlendirmek üzere toplam 135 meslek personeli alımı yapacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)BDDK, İstanbul’daki birimlerinde görevlendirmek üzere toplam 135 meslek personeli alımı yapacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

EN BÜYÜK KONTENJAN UZMAN YARDIMCILIĞINA

Personel alımının 100 kişilik bölümü bankacılık uzman yardımcılığına ayrıldı. Bankacılık alanında 30, hukuk alanında 10 ve dört farklı bilişim alanında toplam 60 kişi istihdam edilecek.

Bankalar yeminli murakıp yardımcılığı için 20, BDDK uzman yardımcılığı için 15 kişilik kontenjan açıldı. Personelin tamamı İstanbul'da görevlendirilecek.

Bankalar yeminli murakıp yardımcıları ile bankacılık uzman yardımcıları Kurumun ana ve danışma hizmet birimlerinde çalışacak. BDDK uzman yardımcıları ise insan kaynakları, eğitim, kurul işleri ve kararlar, idari işler ile mali işler müdürlüklerinde görev alacak.

Kontenjanın 20’si bankalar yeminli murakıp yardımcılığına, 100’ü bankacılık uzman yardımcılığına, 15’i BDDK uzman yardımcılığına ayrıldı.Kontenjanın 20’si bankalar yeminli murakıp yardımcılığına, 100’ü bankacılık uzman yardımcılığına, 15’i BDDK uzman yardımcılığına ayrıldı.

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN ALINACAK

Başvurular 12 Ekim 2026'da başlayacak ve 19 Ekim 2026 saat 23.59.59'da sona erecek. İşlemler, e-Devlet'teki "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ekranından tamamlanacak.

Her aday yalnızca bir alanı tercih edebilecek. Bu nedenle öğrenim şartı, KPSS puan türü ve kontenjan bilgilerinin başvurudan önce kontrol edilmesi gerekiyor.

Başvurular 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet’teki Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.Başvurular 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet’teki Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

KPSS PUAN SINIRI KADROYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Başvurularda 2025 ve 2026 KPSS Lisans sonuçları kullanılabilecek. Bankalar yeminli murakıp yardımcılığı ile bankacılık alanındaki uzman yardımcılığı için en az 80 KPSS puanı gerekiyor.

Hukuk, bilişim ve BDDK uzman yardımcılığı kadrolarında ise alt sınır 75 puan olarak uygulanacak. Birden fazla geçerli puanı bulunan adayın en yüksek sonucu sıralamada esas alınacak.

Yazılı sınava her alan için planlanan kontenjanın 20 katı kadar aday çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sınava katılabilecek.

Yazılı sınavlar kadroya göre 7 veya 7-8 Kasım’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde yapılacak.Yazılı sınavlar kadroya göre 7 veya 7-8 Kasım’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde yapılacak.
BAŞVURUDA 35 YAŞ SINIRI UYGULANACAK

İlana başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Adayların başvurdukları kadro için belirlenen lisans programından mezun olması da zorunlu tutuluyor.

Bankacılık uzman yardımcılığının hukuk alanını seçecek kişilerin 19 Ekim 2026 itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olması gerekiyor. Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, askerlik ve güvenlik koşulları da genel şartlar arasında yer alıyor.

Yazılı ve sözlü aşamaları geçenlerin başarı puanı iki sınav sonucunun aritmetik ortalamasıyla belirlenecek.Yazılı ve sözlü aşamaları geçenlerin başarı puanı iki sınav sonucunun aritmetik ortalamasıyla belirlenecek.

YAZILI SINAVLAR 7-8 KASIM'DA YAPILACAK

Bankacılık uzman yardımcılığı ile BDDK uzman yardımcılığı yazılı sınavları 7 Kasım 2026 Cumartesi günü düzenlenecek. Bankalar yeminli murakıp yardımcılığı sınavı ise 7-8 Kasım tarihlerine yayılacak.

Sabah ve öğleden sonra oturumları halindeki sınavlar, İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

NİHAİ PUANI İKİ SINAVIN ORTALAMASI BELİRLEYECEK

Yazılı sınavda her oturumdan en az 60 puan alınması ve genel ortalamanın 70'in altında kalmaması gerekiyor. En yüksek puandan başlanarak kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda başarılı olmak için de en az 70 puan şartı aranacak. Nihai başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasıyla hesaplanacak.

Başvuru ve sınav sonuçları BDDK'nin internet sitesindeki duyurunun ardından Kariyer Kapısı'ndan görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca bireysel tebligat gönderilmeyecek.

#BDDK #Personel Alımı
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