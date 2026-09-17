Yazılı sınava her alan için planlanan kontenjanın 20 katı kadar aday çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sınava katılabilecek.

Hukuk, bilişim ve BDDK uzman yardımcılığı kadrolarında ise alt sınır 75 puan olarak uygulanacak. Birden fazla geçerli puanı bulunan adayın en yüksek sonucu sıralamada esas alınacak.

Başvurularda 2025 ve 2026 KPSS Lisans sonuçları kullanılabilecek. Bankalar yeminli murakıp yardımcılığı ile bankacılık alanındaki uzman yardımcılığı için en az 80 KPSS puanı gerekiyor.

Bankacılık uzman yardımcılığının hukuk alanını seçecek kişilerin 19 Ekim 2026 itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olması gerekiyor. Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, askerlik ve güvenlik koşulları da genel şartlar arasında yer alıyor.

İlana başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Adayların başvurdukları kadro için belirlenen lisans programından mezun olması da zorunlu tutuluyor.

Yazılı sınavlar kadroya göre 7 veya 7-8 Kasım’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde yapılacak. BAŞVURUDA 35 YAŞ SINIRI UYGULANACAK

Yazılı ve sözlü aşamaları geçenlerin başarı puanı iki sınav sonucunun aritmetik ortalamasıyla belirlenecek.

YAZILI SINAVLAR 7-8 KASIM'DA YAPILACAK

Bankacılık uzman yardımcılığı ile BDDK uzman yardımcılığı yazılı sınavları 7 Kasım 2026 Cumartesi günü düzenlenecek. Bankalar yeminli murakıp yardımcılığı sınavı ise 7-8 Kasım tarihlerine yayılacak.

Sabah ve öğleden sonra oturumları halindeki sınavlar, İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

NİHAİ PUANI İKİ SINAVIN ORTALAMASI BELİRLEYECEK

Yazılı sınavda her oturumdan en az 60 puan alınması ve genel ortalamanın 70'in altında kalmaması gerekiyor. En yüksek puandan başlanarak kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda başarılı olmak için de en az 70 puan şartı aranacak. Nihai başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasıyla hesaplanacak.

Başvuru ve sınav sonuçları BDDK'nin internet sitesindeki duyurunun ardından Kariyer Kapısı'ndan görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca bireysel tebligat gönderilmeyecek.