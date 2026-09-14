Türkşeker, şeker ve makine fabrikalarında görevlendirilmek üzere 182 sürekli işçi alımı için ilan yayımladı. Başvurular 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Alımlarda 99 kişilik şeker fabrikası ve 83 kişilik makine fabrikası kontenjanı bulunuyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı branşlarda toplam 182 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Şeker fabrikaları ile makine fabrikaları ve imalat birimlerinde yapılacak alımın kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu. Adaylar başvurularını 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapabilecek.

Türkşeker’in 182 kişilik sürekli işçi alımında başvurular bugün başladı. (X) TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI Türkşeker işçi alımı başvuruları bugün, 14 Eylül 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 18 Eylül 2026 tarihine kadar Türkiye İş Kurumunun il ve şube müdürlükleri üzerinden yapabilecek. Başvuru sürecine ilişkin daha ayrıntılı bilgiler 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak. Adayların başvuracakları kadronun şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. TÜRKŞEKER duyurusunda, işçi alımlarının 9 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacağı belirtildi.