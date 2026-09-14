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TÜRKŞEKER'de yeni istihdam fırsatı! İşçi alımı başvurularında son gün 18 Eylül

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜRKŞEKER'de yeni istihdam fırsatı! İşçi alımı başvurularında son gün 18 Eylül

Türkşeker, şeker ve makine fabrikalarında görevlendirilmek üzere 182 sürekli işçi alımı için ilan yayımladı. Başvurular 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Alımlarda 99 kişilik şeker fabrikası ve 83 kişilik makine fabrikası kontenjanı bulunuyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı branşlarda toplam 182 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Şeker fabrikaları ile makine fabrikaları ve imalat birimlerinde yapılacak alımın kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu. Adaylar başvurularını 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapabilecek.

Türkşeker’in 182 kişilik sürekli işçi alımında başvurular bugün başladı. (X)Türkşeker’in 182 kişilik sürekli işçi alımında başvurular bugün başladı. (X)

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Türkşeker işçi alımı başvuruları bugün, 14 Eylül 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 18 Eylül 2026 tarihine kadar Türkiye İş Kurumunun il ve şube müdürlükleri üzerinden yapabilecek. Başvuru sürecine ilişkin daha ayrıntılı bilgiler 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak. Adayların başvuracakları kadronun şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

TÜRKŞEKER duyurusunda, işçi alımlarının 9 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacağı belirtildi.

Türkşeker, şeker ve makine fabrikaları için toplam 182 sürekli işçi alacak.(A Haber Grafik Ekibi)Türkşeker, şeker ve makine fabrikaları için toplam 182 sürekli işçi alacak.(A Haber Grafik Ekibi)

TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

182 kişilik alım iki ana gruptan oluşuyor. Şeker fabrikalarında engelli ve eski hükümlü adaylara yönelik kadrolar bulunurken, makine fabrikaları ve imalat birimlerinde farklı teknik alanlarda sürekli işçi alınacak.

Şeker fabrikalarındaki 99 kişilik kontenjanın dağılımı şöyle:

Kadro
Statü
Kontenjan
Büro işçisi
Engelli
43
Bilgisayar destekli harita çizim elemanı
Engelli
14
Beden işçisi
Eski hükümlü
42
Toplam
99

Bu kapsamda engelli adaylar için toplam 57, eski hükümlü adaylar için ise 42 kişilik kontenjan ayrıldı.

Şeker fabrikalarındaki 99 kişilik kontenjanın 57’si engelli adaylara ayrıldı.Şeker fabrikalarındaki 99 kişilik kontenjanın 57’si engelli adaylara ayrıldı.

ŞEKER FABRİKALARINDA HANGİ İLLERDE İŞÇİ ALINACAK?

Şeker fabrikaları için ayrılan 99 kişilik kontenjan 14 ile dağıtıldı. İlan tablosundaki kontenjanlar şu şekilde:

İl
Kontenjan
Ağrı
7
Amasya
6
Burdur
10
Edirne
4
Elazığ
11
Erzincan
12
Eskişehir
11
İzmir
5
Kars
8
Kastamonu
6
Malatya
4
Sivas
6
Uşak
6
Yozgat
9
Toplam
99

Şeker fabrikalarındaki bu kadrolarda yaş üst sınırı 45 olarak belirlendi. Öğrenim düzeyinde ise lise ve dengi okul şartı bulunuyor.

Şeker fabrikalarındaki kadrolarda lise ve dengi okul mezuniyeti şartı bulunuyor.Şeker fabrikalarındaki kadrolarda lise ve dengi okul mezuniyeti şartı bulunuyor.

ŞEKER FABRİKASI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Şeker fabrikalarında açılan kadrolara göre adaylarda aranan şartlar şöyle:

  • Büro işçisi: En az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekiyor. Ayrıca bilgisayarlı işletmenlik veya operatörlük sertifikasına sahip olmak ya da öğrenim sırasında zorunlu, ortak veya seçmeli bilgisayar dersi alındığını transkript ile belgelemek şartı bulunuyor.
  • Bilgisayar destekli harita çizim elemanı: Lise ve dengi okul mezunu olmak gerekiyor. Bunun yanında bilgisayar işletmenliği veya operatörlüğü şartının karşılanması ve 3 boyutlu grafik animasyon sertifikasına sahip olunması isteniyor.
  • Beden işçisi: Eski hükümlü adaylara ayrılan bu kadro için EML'nin İnşaat Üstyapı ve İnşaat Altyapı dallarından mezun olma şartı aranıyor.

Makine fabrikaları ve imalat birimlerinde 83 sürekli işçi istihdam edilecek.Makine fabrikaları ve imalat birimlerinde 83 sürekli işçi istihdam edilecek.

MAKİNE FABRİKALARINA 83 İŞÇİ ALINACAK

TÜRKŞEKER'in ilanında makine fabrikaları ve imalat birimleri için 83 sürekli işçi kadrosu da yer alıyor. Bu bölümde farklı teknik pozisyonlarda personel görevlendirilecek.

Kadro
Kontenjan
Meydan ve sevk işleri işçisi
23
Torna-freze ve CNC işçisi
7
Elektrik teknisyeni
8
Metal teknolojisi teknisyeni
19
Döküm işçisi
15
Makina bakım onarım teknisyeni
8
Bilgisayarlı makine teknisyeni
1
Tır şoförü
2
Toplam
83

83 kişilik kontenjanın 33'ü Ankara Makina, 30'u Eskişehir Makina, 10'u Turhal Makina ve 10'u Afyon İmalat birimlerinde istihdam edilecek.

Teknik kadrolar arasında CNC, elektrik, metal ve döküm işçileri bulunuyor.Teknik kadrolar arasında CNC, elektrik, metal ve döküm işçileri bulunuyor.

HANGİ TEKNİK KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

Makine fabrikalarındaki kadrolar için eğitim ve belge şartları pozisyona göre farklılık gösteriyor. Öne çıkan şartlar şöyle:

  • Meydan ve sevk işleri işçisi: Lise ve dengi okul mezunu olmak, forklift veya tavan vinci operatörlük belgesine sahip olmak.
  • Torna-freze ve CNC işçisi: EML'nin ilgili makine, torna, tesviye, CNC veya bilgisayarlı makine imalatı bölümlerinden mezun olmak.
  • Elektrik teknisyeni: EML'nin elektrik ve ilgili elektrik teknolojisi alanlarından mezun olmak.
  • Metal teknolojisi teknisyeni: Kaynakçılık, elektrik kaynağı, metal doğrama, çelik konstrüksiyon veya metal işleri bölümlerinden mezun olmak.
  • Döküm işçisi: Lise ve dengi okul mezunu olmak ve döküm alanında MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.
  • Makina bakım onarım teknisyeni: Mekatronik, makine, mekanik, makine bakım onarım veya ilgili bölümlerden mezun olmak.
  • Bilgisayarlı makine teknisyeni: EML Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı bölümü mezunu olmak.
  • Tır şoförü: Lise ve dengi okul mezunu olmak, CE sınıfı sürücü belgesi ile kazıcı yükleyici (beko loder) operatörlük belgesine sahip olmak.

182 kişilik işçi alımında başvurular 18 Eylül’e kadar İŞKUR üzerinden yapılacak.182 kişilik işçi alımında başvurular 18 Eylül’e kadar İŞKUR üzerinden yapılacak.

TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında İŞKUR'un il ve şube müdürlükleri üzerinden yapılacak. Başvuruya ilişkin detaylar da bugün itibarıyla İŞKUR'un internet sitesinden takip edilebilecek. Adayların başvuru sırasında eğitim durumlarının yanı sıra yaş şartını ve ilgili kadro için istenen sertifika, sürücü belgesi veya mesleki yeterlilik belgelerini kontrol etmesi gerekiyor.

TÜRKŞEKER'in ilanındaki 182 kişilik toplam kontenjanın dağılımı ise şöyle:

  • Şeker fabrikaları engelli kadrosu: 57 kişi
  • Şeker fabrikaları eski hükümlü kadrosu: 42 kişi
  • Makine fabrikaları ve imalat birimleri sürekli işçi kadrosu: 83 kişi
  • Toplam: 182 kişi

#İşçi Alımı #İŞKUR
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