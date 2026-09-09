Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecek; birden fazla tercih yapanların başvuruları geçersiz sayılacak. SHGM PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması ve kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekiyor. İlanda ayrıca belirli suçlardan mahkum olmama, askerlikle ilişki bakımından gerekli şartları taşıma ve görevin sürekli yapılmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması koşulları yer alıyor. Pozisyonlara göre diploma, mesleki lisans, tecrübe, sağlık sertifikası, yabancı dil belgesi veya KPSS sonuç belgesi gibi ek belgeler de istenebiliyor. Kadrolara ilişkin özel şartlar Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan ilanda yer alıyor. BELGELER SİSTEME EKSİKSİZ YÜKLENECEK Adayların başvurdukları pozisyona göre talep edilen belgeleri sisteme ayrı ayrı ve eksiksiz biçimde yüklemesi gerekiyor. Eksik belge veya yüklenen evraklardaki yanlışlıklardan başvuru sahibi sorumlu olacak. Gerekli görülmesi halinde sisteme yüklenen belgelerin asılları veya onaylı örnekleri atama aşamasında adaylardan yeniden talep edilebilecek.

Alım sürecinde adaylar yazılı sınavın ardından sözlü değerlendirmeye tabi tutulacak ve nihai puanda yazılı sınav yüzde 90 ağırlık taşıyacak. ADAYLARI YAZILI VE SÖZLÜ DEĞERLENDİRME BEKLİYOR Asgari başvuru şartlarını taşıyan adaylar yazılı sınav aşamasına alınacak. Yazılı değerlendirmeye hak kazananların KDM-ORG Platformuna e-Devlet üzerinden kayıt yaptırması ve kendilerine tanımlanan eğitim ile sınav süreçlerini buradan takip etmesi gerekiyor. Başvurulan unvan için belirlenen eğitim ve sınavların tamamından başarılı olan adaylar arasından, yazılı değerlendirme puanına göre kontenjanın 10 katına kadar aday sözlü değerlendirmeye çağrılabilecek. SÖZLÜ DEĞERLENDİRMEDE EN AZ 70 PUAN ŞARTI Sözlü değerlendirme 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek. Mesleki bilgi düzeyi 60 puanla en yüksek ağırlığa sahip kriter olacak. Genel kültür ve genel yetenek ise 15 puan üzerinden değerlendirilecek. Adayın sözlü aşamada başarılı sayılması için en az 70 puan alması gerekiyor. Değerlendirme süreci sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınacak.