SHGM 14 sözleşmeli personel alacak: Pilot, ATSEP, uçuş teknisyeni ve hava trafik kontrolörü için başvurular başladı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 14 kişilik sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvurabilecek. Şahsen veya posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecek. İşte kadrolar ve şartlar…
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 sözleşmeli personel istihdam edecek. Pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve ATSEP pozisyonlarını kapsayan alım için başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılıyor. Başvuru süreci 14 Eylül gecesi sona erecek.
SHGM 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edecek. Alım; pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) pozisyonlarını kapsıyor.
İlan kapsamında toplam 14 personelin istihdam edilmesi planlanıyor. Adayların başvuru yapacakları unvana ilişkin genel ve özel şartları karşılamaları gerekiyor.
BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE SONA ERECEK
SHGM personel alımı başvuruları 8 Eylül 2026'da başladı. Adayların işlemlerini 14 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.
Başvurular, e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Şahsen ya da posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmiyor.
Adayların başvuru sonrasında "Başvurularım" ekranını kontrol etmesi gerekiyor. Sistemde "Başvuru Alındı" ibaresi bulunmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.
ADAYLAR SADECE BİR POZİSYONA BAŞVURABİLECEK
İlana başvuracak kişiler yalnızca tek bir pozisyon tercih edebilecek. Birden fazla pozisyon için müracaat yaptığı belirlenen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve bu kişiler yazılı sınava alınmayacak.
HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?
SHGM'nin ilanında personel alınacak görev alanları ve kontenjan detayları şöyle sıralandı:
- Pilot (A) - Uçak: 1
- Pilot (B) - Uçak: 1
- Pilot (C) - Uçak: 1
- Pilot (D) - Helikopter: 1
- ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli): 1
- Uçuş Teknisyeni: 4
- Uçuş Tabibi: 2
- Kabin Emniyet Uzmanı: 1
- Hava Trafik Kontrolörü: 2