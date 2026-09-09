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SHGM 14 sözleşmeli personel alacak: Pilot, ATSEP, uçuş teknisyeni ve hava trafik kontrolörü için başvurular başladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SHGM 14 sözleşmeli personel alacak: Pilot, ATSEP, uçuş teknisyeni ve hava trafik kontrolörü için başvurular başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 14 kişilik sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvurabilecek. Şahsen veya posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecek. İşte kadrolar ve şartlar…

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 sözleşmeli personel istihdam edecek. Pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve ATSEP pozisyonlarını kapsayan alım için başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılıyor. Başvuru süreci 14 Eylül gecesi sona erecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, farklı uzmanlık alanlarında toplam 14 sözleşmeli personel istihdam edecek. (Görseller: AA)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, farklı uzmanlık alanlarında toplam 14 sözleşmeli personel istihdam edecek. (Görseller: AA)

SHGM 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edecek. Alım; pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) pozisyonlarını kapsıyor.

İlan kapsamında toplam 14 personelin istihdam edilmesi planlanıyor. Adayların başvuru yapacakları unvana ilişkin genel ve özel şartları karşılamaları gerekiyor.

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE SONA ERECEK

SHGM personel alımı başvuruları 8 Eylül 2026'da başladı. Adayların işlemlerini 14 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Şahsen ya da posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmiyor.

Adayların başvuru sonrasında "Başvurularım" ekranını kontrol etmesi gerekiyor. Sistemde "Başvuru Alındı" ibaresi bulunmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

Başvurular 8 Eylül 2026’da başladı ve 14 Eylül 2026 saat 23.59.59’a kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.Başvurular 8 Eylül 2026’da başladı ve 14 Eylül 2026 saat 23.59.59’a kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

ADAYLAR SADECE BİR POZİSYONA BAŞVURABİLECEK

İlana başvuracak kişiler yalnızca tek bir pozisyon tercih edebilecek. Birden fazla pozisyon için müracaat yaptığı belirlenen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve bu kişiler yazılı sınava alınmayacak.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

SHGM'nin ilanında personel alınacak görev alanları ve kontenjan detayları şöyle sıralandı:

  • Pilot (A) - Uçak: 1
  • Pilot (B) - Uçak: 1
  • Pilot (C) - Uçak: 1
  • Pilot (D) - Helikopter: 1
  • ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli): 1
  • Uçuş Teknisyeni: 4
  • Uçuş Tabibi: 2
  • Kabin Emniyet Uzmanı: 1
  • Hava Trafik Kontrolörü: 2

Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecek; birden fazla tercih yapanların başvuruları geçersiz sayılacak.Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecek; birden fazla tercih yapanların başvuruları geçersiz sayılacak.

SHGM PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması ve kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekiyor.

İlanda ayrıca belirli suçlardan mahkum olmama, askerlikle ilişki bakımından gerekli şartları taşıma ve görevin sürekli yapılmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması koşulları yer alıyor.

Pozisyonlara göre diploma, mesleki lisans, tecrübe, sağlık sertifikası, yabancı dil belgesi veya KPSS sonuç belgesi gibi ek belgeler de istenebiliyor. Kadrolara ilişkin özel şartlar Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan ilanda yer alıyor.

BELGELER SİSTEME EKSİKSİZ YÜKLENECEK

Adayların başvurdukları pozisyona göre talep edilen belgeleri sisteme ayrı ayrı ve eksiksiz biçimde yüklemesi gerekiyor. Eksik belge veya yüklenen evraklardaki yanlışlıklardan başvuru sahibi sorumlu olacak.

Gerekli görülmesi halinde sisteme yüklenen belgelerin asılları veya onaylı örnekleri atama aşamasında adaylardan yeniden talep edilebilecek.

Alım sürecinde adaylar yazılı sınavın ardından sözlü değerlendirmeye tabi tutulacak ve nihai puanda yazılı sınav yüzde 90 ağırlık taşıyacak.Alım sürecinde adaylar yazılı sınavın ardından sözlü değerlendirmeye tabi tutulacak ve nihai puanda yazılı sınav yüzde 90 ağırlık taşıyacak.

ADAYLARI YAZILI VE SÖZLÜ DEĞERLENDİRME BEKLİYOR

Asgari başvuru şartlarını taşıyan adaylar yazılı sınav aşamasına alınacak. Yazılı değerlendirmeye hak kazananların KDM-ORG Platformuna e-Devlet üzerinden kayıt yaptırması ve kendilerine tanımlanan eğitim ile sınav süreçlerini buradan takip etmesi gerekiyor.

Başvurulan unvan için belirlenen eğitim ve sınavların tamamından başarılı olan adaylar arasından, yazılı değerlendirme puanına göre kontenjanın 10 katına kadar aday sözlü değerlendirmeye çağrılabilecek.

SÖZLÜ DEĞERLENDİRMEDE EN AZ 70 PUAN ŞARTI

Sözlü değerlendirme 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek. Mesleki bilgi düzeyi 60 puanla en yüksek ağırlığa sahip kriter olacak. Genel kültür ve genel yetenek ise 15 puan üzerinden değerlendirilecek.

Adayın sözlü aşamada başarılı sayılması için en az 70 puan alması gerekiyor. Değerlendirme süreci sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınacak.

Sınav süreçleri KDM-ORG Platformu üzerinden, nihai sonuçlar ve genel duyurular ise SHGM’nin resmi internet sitesinden takip edilebilecek.Sınav süreçleri KDM-ORG Platformu üzerinden, nihai sonuçlar ve genel duyurular ise SHGM’nin resmi internet sitesinden takip edilebilecek.

SONUÇLAR NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Eğitim ve sınav süreçleri KDM-ORG Platformu üzerinden duyurulacak. Alıma ilişkin genel duyurular ile nihai sonuçlar ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Kurumun internet sitesinde ve ilgili elektronik platformlarda yapılan duyurular tebligat niteliği taşıyacak. Adaylara ayrıca bireysel bildirim yapılmayacak.

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