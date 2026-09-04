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130. Dönem DHY kura çekilişi başladı: Doktorların görev yerleri noter huzurunda belirleniyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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130. Dönem DHY kura çekilişi başladı: Doktorların görev yerleri noter huzurunda belirleniyor

Tıp fakültesi mezunları ile uzman tabiplerin görev yerlerini belirleyen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekilişi başladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda yapılan kura, Bakanlığın YouTube kanalından canlı yayımlanıyor. Sonuçların çekiliş tamamlandıktan sonra duyurulması bekleniyor.

130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında doktorların görev yerlerini belirleyen kura saat 10.30'da başladı. Tercihlerini EKİP üzerinden tamamlayan tıp fakültesi mezunları ile uzman tabiplerin yerleştirileceği kadrolar noter huzurundaki çekilişle netleşiyor. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kura YouTube'dan canlı izlenebiliyor. Hekimler, çekiliş sonrasında sonuç duyurusunu Bakanlığın ilgili platformlarından takip edebilecek.

130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekilişi, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30’da noter huzurunda başladı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekilişi, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30’da noter huzurunda başladı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)

KURA ÇEKİLİŞİ BİLKENT YERLEŞKESİ'NDE BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekilişi, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da başladı. Doktorların görev yerlerini belirleyen işlem, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Tıp fakültesi mezunları ile uzman tabiplerin görev yapacağı kadrolar kura kapsamında belirleniyor.Tıp fakültesi mezunları ile uzman tabiplerin görev yapacağı kadrolar kura kapsamında belirleniyor.

DHY KURASI YOUTUBE'DAN CANLI YAYIMLANIYOR

Kura kapsamında tıp fakültesi mezunları ile uzman tabiplerin yerleştirileceği kadrolar belirleniyor. Kura salonuna katılımcı alınmıyor. Hekimler ve adaylar, çekilişi Sağlık Bakanlığının YouTube kanalı üzerinden canlı takip edebiliyor.

130. DÖNEM DHY KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’ndeki çekiliş, Bakanlığın YouTube kanalından canlı yayımlanıyor.Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’ndeki çekiliş, Bakanlığın YouTube kanalından canlı yayımlanıyor.

TERCİH SÜRECİ 2 EYLÜL'DE TAMAMLANDI

Münhal kadrolar için tercih başvuruları 28 Ağustos'ta başladı. Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden yürütülen süreç, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de sona erdi. Çekiliş sonucunda hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamındaki görev yerleri netleşecek.

Hekimler, yerleştirme sonuçlarını kura tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığının ilgili platformlarından kontrol edebilecek.Hekimler, yerleştirme sonuçlarını kura tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığının ilgili platformlarından kontrol edebilecek.

DHY KURA SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçlarının noter huzurundaki çekiliş tamamlandıktan sonra açıklanması bekleniyor. Adaylar, kura sonuçlarını ve ilgili duyuruları Sağlık Bakanlığının platformlarından kontrol edebilecek.

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