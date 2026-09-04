130. Dönem DHY kura çekilişi başladı: Doktorların görev yerleri noter huzurunda belirleniyor
Tıp fakültesi mezunları ile uzman tabiplerin görev yerlerini belirleyen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekilişi başladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda yapılan kura, Bakanlığın YouTube kanalından canlı yayımlanıyor. Sonuçların çekiliş tamamlandıktan sonra duyurulması bekleniyor.
130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında doktorların görev yerlerini belirleyen kura saat 10.30'da başladı. Tercihlerini EKİP üzerinden tamamlayan tıp fakültesi mezunları ile uzman tabiplerin yerleştirileceği kadrolar noter huzurundaki çekilişle netleşiyor. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kura YouTube'dan canlı izlenebiliyor. Hekimler, çekiliş sonrasında sonuç duyurusunu Bakanlığın ilgili platformlarından takip edebilecek.
KURA ÇEKİLİŞİ BİLKENT YERLEŞKESİ'NDE BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekilişi, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da başladı. Doktorların görev yerlerini belirleyen işlem, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
DHY KURASI YOUTUBE'DAN CANLI YAYIMLANIYOR
Kura kapsamında tıp fakültesi mezunları ile uzman tabiplerin yerleştirileceği kadrolar belirleniyor. Kura salonuna katılımcı alınmıyor. Hekimler ve adaylar, çekilişi Sağlık Bakanlığının YouTube kanalı üzerinden canlı takip edebiliyor.