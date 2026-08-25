2026 PMYO sınav yerleri açıklandı! Parkurda hangi hareket kaç saniye ceza? İşte tüm detaylar

2026 PMYO fiziki yeterlilik parkurunda adayları 7 farklı etap bekliyor. Her bölümde belirlenen kurallara uyulması gerekiyor. Hatalı hareketlerde süre cezası uygulanırken, bazı kuralların ihlali adayın elenmesine neden oluyor.

43 saniye ve altı

40 saniye ve altı

100 tam puan için belirlenen süreler ise şöyle:

Adayların fiziki yeterlilik sınavında başarılı olabilmesi için parkuru belirlenen puan karşılığında tamamlaması gerekiyor. Erkek adayların 48 saniye, kadın adayların ise 51 saniye içinde parkuru tamamlaması gerekiyor.

PMYO MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar daha sonra mülakat sınavına alınacak. Mülakat tarihi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ayrıca ilan edilecek. Mülakatta adayların konu hakkındaki bilgi düzeyi, soruyu kavrama becerisi, öz güveni, kendini ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanması değerlendiriliyor.

Her kriter 20 puan üzerinden değerlendiriliyor. Toplam 100 puan üzerinden yapılan mülakatta başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekiyor.