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2026 PMYO sınav yerleri açıklandı! Parkurda hangi hareket kaç saniye ceza? İşte tüm detaylar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 PMYO sınav yerleri açıklandı! Parkurda hangi hareket kaç saniye ceza? İşte tüm detaylar

2026 PMYO sınav yerleri ve fiziki yeterlilik parkuru detayları belli oldu. 3 bin 250 öğrencinin alınacağı 25. Dönem PMYO giriş sınavında adayların ön sağlık kontrolü ve parkur süreci başlıyor. Erkek ve kadın adaylar için süre, puan ve ceza kuralları da açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim alarak Emniyet Teşkilatına katılmak isteyen binlerce adayın beklediği açıklama geldi. 2026 yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı kapsamında müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri duyuruldu.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

2026 PMYON SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Belirlenen sınav merkezinde adayların müracaat kabul işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı gerçekleştirilecek.

SINAV GİRİŞ YERLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

(A Haber)(A Haber)

PMYO PARKUR SINAVI KAÇ İSTASYONDAN OLUŞUYOR?

PMYO fiziki yeterlilik parkuru toplam 7 istasyondan oluşuyor. Parkurun toplam uzunluğu ise 72 metre. Başlangıç çizgisinden ağırlık taşıma etabının son dubasına kadar 29 metre, ağırlıkların bulunduğu bölüm ile takla minderinin başındaki duba arasında 14 metre ve takla minderinden bitiş çizgisine kadar 29 metre bulunuyor.

Adayın süresi, dijital fotoselli süreölçerle takip ediliyor. Kronometre başlangıç çizgisinin geçilmesiyle çalışıyor ve adayın bitiş çizgisini geçmesiyle duruyor.

(AA)(AA)

PARKURDA HANGİ ETAPLAR VAR?

2026 PMYO fiziki yeterlilik parkurunda adayları 7 farklı etap bekliyor. Her bölümde belirlenen kurallara uyulması gerekiyor. Hatalı hareketlerde süre cezası uygulanırken, bazı kuralların ihlali adayın elenmesine neden oluyor.

  • Sıçrama tahtası: Erkek adaylar 6, kadın adaylar 5 kez çift ayakla sıçrayacak. Her eksik sıçrama ve tahtanın devrilmesi için 2 saniye ceza verilecek. Hiçbir sıçramayı nizami yapmayan aday elenecek.
  • Lastik etabı: Erkek adaylar 8, kadın adaylar 6 lastikten geçecek. Her eksik veya hatalı geçiş için 2 saniye ceza uygulanacak. Hiçbir lastiğe nizami basmayan aday diskalifiye edilecek.
  • Ağırlık taşıma: Erkek adaylar 30 kg, kadın adaylar 20 kg ağırlık taşıyacak. Erkeklerde duba arası mesafe 17 metre, kadınlarda 15 metre olacak. Mesafeyi tamamlamamak veya ağırlıkları kurallara aykırı taşımak diskalifiye nedeni olabilecek.
  • Sağlık topu: Adayların sağlık toplarına toplam 3 kez dokunması gerekiyor. Toplar arasındaki mesafe erkeklerde 9 metre, kadınlarda 7 metre olacak. Her eksik dokunma için 2 saniye ceza uygulanacak.
  • Takla ve slalom: Takla bölümünde 1 kez öne doğru takla atılması gerekiyor. Taklanın yapılmaması elenme nedeni. Slalomda ise 6 çubuğun dışından geçilecek. Eksik geçiş veya çubuğun devrilmesi 2 saniye, belirli bölümlerin atlanması ise 4 saniye ceza getirecek.
  • Engel etabı: Erkek adaylar 5, kadın adaylar 4 engeli geçecek. Eksik veya hatalı geçiş ile engelin devrilmesi ya da yerinden çıkması halinde 2 saniye ceza uygulanacak. Hiçbir engeli nizami geçmeyen aday elenecek.
  • Parkurun tamamlanması: Adayın tüm istasyonları kurallara uygun şekilde tamamlaması gerekiyor. Herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday diskalifiye edilerek bir sonraki aşamaya geçemeyecek.

2026 PMYO sınav yerleri açıklandı! Parkurda hangi hareket kaç saniye ceza? İşte tüm detaylar - 1

PMYO PARKURUNDA BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ SANİYE GEREKİYOR?

Adayların fiziki yeterlilik sınavında başarılı olabilmesi için parkuru belirlenen puan karşılığında tamamlaması gerekiyor. Erkek adayların 48 saniye, kadın adayların ise 51 saniye içinde parkuru tamamlaması gerekiyor.

100 tam puan için belirlenen süreler ise şöyle:

Aday grubu
Başarılı sayılmak için
100 tam puan için
Erkek adaylar
48 saniye
40 saniye ve altı
Kadın adaylar
51 saniye
43 saniye ve altı

Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılıyor. Bu adaylar mülakat aşamasına geçemiyor. Parkurda bitirme süresi hesaplanırken saliseler dikkate alınmıyor. Yalnızca saniyeler esas alınıyor.

2026 PMYO sınav yerleri açıklandı! Parkurda hangi hareket kaç saniye ceza? İşte tüm detaylar - 2

PMYO MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar daha sonra mülakat sınavına alınacak. Mülakat tarihi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ayrıca ilan edilecek. Mülakatta adayların konu hakkındaki bilgi düzeyi, soruyu kavrama becerisi, öz güveni, kendini ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanması değerlendiriliyor.

Her kriter 20 puan üzerinden değerlendiriliyor. Toplam 100 puan üzerinden yapılan mülakatta başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekiyor.

2026 PMYO sınav yerleri açıklandı! Parkurda hangi hareket kaç saniye ceza? İşte tüm detaylar - 3

PMYO GİRİŞ PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Başarı sıralamasına esas PMYO giriş puanı yalnızca parkur sonucundan oluşmuyor. Hesaplamada;

  • Fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i,
  • Mülakat sınavı puanının yüzde 50'si,
  • İlgili puan türünden alınan en yüksek puanın yüzde 25'i

dikkate alınıyor. Sonuçların ardından erkek, kadın ve şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için ayrı ayrı asıl, yedek ve başarısız aday listeleri oluşturuluyor.

Puanların eşit olması halinde ise sırasıyla TYT puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanı dikkate alınıyor. Bunların da eşit olması durumunda yaşı küçük olan aday öne geçiyor.

2026 PMYO sınav yerleri açıklandı! Parkurda hangi hareket kaç saniye ceza? İşte tüm detaylar - 4

ADAYLARIN SINAV GÜNÜ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

  • Ön sağlık kontrolü: Adaylar, fiziki yeterlilik sınavından önce ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Komisyon tarafından "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilenler bir sonraki aşamaya geçemeyecek.
  • Sakal tıraşı: Erkek adayların ön sağlık kontrolüne sakal tıraşlı şekilde gelmesi gerekiyor.
  • Spor kıyafeti: Fiziki yeterlilik sınavına girecek adayların yanlarında spor yapmaya uygun kıyafet ve ayakkabı bulundurması gerekiyor.
  • Sınav süreci: 2026 PMYO sürecinde adayları sırasıyla ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve başarılı olanlar için mülakat aşaması bekliyor.
  • Sınav merkezi: Adayların sınav merkezi ve tarih bilgilerini öğrenmek için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesindeki duyuruları takip etmesi gerekiyor.

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