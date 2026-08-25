2026 PMYO sınav yerleri açıklandı! Parkurda hangi hareket kaç saniye ceza? İşte tüm detaylar
2026 PMYO sınav yerleri ve fiziki yeterlilik parkuru detayları belli oldu. 3 bin 250 öğrencinin alınacağı 25. Dönem PMYO giriş sınavında adayların ön sağlık kontrolü ve parkur süreci başlıyor. Erkek ve kadın adaylar için süre, puan ve ceza kuralları da açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim alarak Emniyet Teşkilatına katılmak isteyen binlerce adayın beklediği açıklama geldi. 2026 yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı kapsamında müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri duyuruldu.
2026 PMYON SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Belirlenen sınav merkezinde adayların müracaat kabul işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı gerçekleştirilecek.
PMYO PARKUR SINAVI KAÇ İSTASYONDAN OLUŞUYOR?
PMYO fiziki yeterlilik parkuru toplam 7 istasyondan oluşuyor. Parkurun toplam uzunluğu ise 72 metre. Başlangıç çizgisinden ağırlık taşıma etabının son dubasına kadar 29 metre, ağırlıkların bulunduğu bölüm ile takla minderinin başındaki duba arasında 14 metre ve takla minderinden bitiş çizgisine kadar 29 metre bulunuyor.
Adayın süresi, dijital fotoselli süreölçerle takip ediliyor. Kronometre başlangıç çizgisinin geçilmesiyle çalışıyor ve adayın bitiş çizgisini geçmesiyle duruyor.